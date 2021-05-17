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Giriş Tarihi: 17.5.2021 07:00

'ta sezonun ilk transferi! gün sayıyor...

Beşiktaş'ta sezonun ilk transferi! Salih Uçan gün sayıyor...

'in 2020-21 sezonunda ve 'yi geride bırakarak 84 puanla şampiyonluğa ulaşan , 16. lig şampiyonluğunu elde etti. 'la birlikte yola devam etmeyi düşünen siyah-beyazlı yönetim, gelecek sezonun kadrosunu da inşa etmeye başladı. Bu yılın en flaş isimlerinden birisi olan , Beşiktaş forması için adeta gün sayıyor.

Süper Lig'de bu sezonun şampiyonu Beşiktaş, transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Sergen Yalçın yönetiminde 16. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden siyah-beyazlı camia, yeni sezonda da Sergen Yalçın ile yola devam etmek istiyor.

Sezonun ilk transferlerinden birisini haftalar önce bitiren Beşiktaş yönetimi, transfer sezonunun açılmasını bekliyor. Bu sezon Alanyaspor formasıyla büyük bir çıkış yakalayan ve dört büyükleri peşine takan Salih Uçan, Beşiktaş formasına çok yakın.

3 YILLIK ANLAŞMA

Sözleşmesinin bittiği Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran Salih Uçan, haftalar önce anlaşma sağladığı Beşiktaş'a imza atmak için geri sayıma geçti. 3 yıllık kontrat yapılacak olan 27 yaşındaki orta saha, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma katılacak.

Çağdaş Atan yönetimindeki Alanyaspor, sezonu 7. sırada noktalamıştı. Takımın en dikkat çeken isimlerinden birisi olmayı başaran Salih Uçan, bu sezon toplamda 40 maçta forma giydi. 40 maçta, 3 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan deneyimli oyuncu, 39. haftada oynanan Kasımpaşa maçında sakatlık geçirmişti.

KIRIK TESPİT EDİLMİŞTİ

Alanyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Haris Hajradinovic ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan'ın, elmacık kemiğinde kırık tespit edilmişti.

"BÜYÜK TAKIMLARA GİDECEKLER"

Alanyaspor'un genç teknik direktörü Çağdaş Atan, Salih Uçan'ın geleceği hakkında konuşmuştu. Çağdaş Atan, "Steven Caulker ve Salih Uçan'ın bugün sözleşmesi bitmiş durumda, muhtemelen büyük takımlara gidecekler." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş'ta sezonun ilk transferi! Salih Uçan gün sayıyor...
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