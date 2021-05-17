En kritik zirve

Fenerbahçe'nin geleceği adına kritik görüşmelerden bir başkası da kısa süre içerisinde yapılacak.Belözoğlu'nun sözleşmesi 1 yıllıktı ve 1 Haziran'da sona eriyor.Başkan aday olursa, 40 yaşındaki çalıştırıcı ile yapacağı görüşmenin ardından kararını verecek.Başkan'ın aday olması halinde seçim sonucunu beklemeden Belözoğlu ile 1 yıl daha söz kesebileceği, kamuoyuna açıklanmasa da transfer çalışmalarına devam etmesini isteyeceği bildirildi.SEZONU üçüncü olarak bitiren F.Bahçe'nin yüzü, Ali Koç döneminde de gülmedi. Haziran 2018'de başkanlık koltuğuna oturanAldığı oyunculara 67.5 milyon Euro (694 milyon TL) harcayan Başkan Koç, 7 yıllık şampiyonluk hasretini dindiremedi. Transfere, Süper Lig'de kendisi dışında yer alan 20 takımın 17'sinin kadro değerinden daha fazlasını ödeyen Fenerbahçe Başkanı, ne Türkiye'de ne de Avrupa'da başarı görebildi.