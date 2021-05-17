En kritik zirve

Başkan Ali Koç aday olursa 40 yaşındaki çalıştırıcı ile önemli bir görüşme yapacak. Teknik direktör ve gelecek sezon transferiyle ilgili son karar, bu toplantının ardından verilecek
Fenerbahçe'nin geleceği adına kritik görüşmelerden bir başkası da kısa süre içerisinde yapılacak. Sarı-lacivertlilerde sezonasportif direktör olarak başlayan,son 10 karşılaşmada iseFutbol A Takım Direktörlüğügörevini yürüten EmreBelözoğlu, son resmi maçınaKayseri'de çıktı. Belözoğlu'nun sözleşmesi 1 yıllıktı ve 1 Haziran'da sona eriyor. Belözoğlu'nundurumu, Başkan Ali Koçile doğru orantılı olaraknetleşecek. Başkan aday olursa, 40 yaşındaki çalıştırıcı ile yapacağı görüşmenin ardından kararını verecek.
SÖZ KESİLEREK TRANSFER BAŞLAYACAK
Başkan'ın aday olması halinde seçim sonucunu beklemeden Belözoğlu ile 1 yıl daha söz kesebileceği, kamuoyuna açıklanmasa da transfer çalışmalarına devam etmesini isteyeceği bildirildi. Koç-Belözoğlu görüşmesininyine bu hafta içerisinde gerçekleşmesibekleniyor.
694 MİLYONLUK DEV HÜSRAN
SEZONU üçüncü olarak bitiren F.Bahçe'nin yüzü, Ali Koç döneminde de gülmedi. Haziran 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Koç, üç yıllık süreçte 6teknik adamla çalışıp 52 transfer gerçekleştirdi. Aldığı oyunculara 67.5 milyon Euro (694 milyon TL) harcayan Başkan Koç, 7 yıllık şampiyonluk hasretini dindiremedi. Transfere, Süper Lig'de kendisi dışında yer alan 20 takımın 17'sinin kadro değerinden daha fazlasını ödeyen Fenerbahçe Başkanı, ne Türkiye'de ne de Avrupa'da başarı görebildi.