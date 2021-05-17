Fırtına’nın gözü Biglia & Meling’de

Sezonun bitmesiyle birlikte Parma'nın kanat forveti Gervinho ve Roma'nın sağ beki Bruno Peres'in transferlerini açıklayan Trabzonspor, orta saha ve sol bek için de iki isim üzerinde yoğunlaştı. Yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine, Karagümrük'te başarılı bir sezon geçiren Arjantinli orta saha Lucas Biglia için kulübüyle görüşmelere başladı.35 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, İstanbul kulübü tarafından opsiyon kullanılarak uzatılmıştı.Marlon'dan beklediği verimi alamayan Fırtına, sol bek için alternatif arayışında Norveçli Birger Meling isminde karar kıldı. Fransa'nın Nimes kulübünde forma giyen Meling'in de takım arayışında olduğu belirtildi. Ancak Nimes'in 26 yaşındaki oyuncu için belirlediği 4 milyon Euro'luk bonservisi fazla bulan bordo-mavililer, indirim bekliyor.