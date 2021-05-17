Fırtına’nın gözü Biglia & Meling’de

Trabzonspor’da imzaya beklenen Bruno Peres ve Gervinho’dan sonra Karagümrük’ün tecrübeli Arjantinli maestrosu Biglia ile Nimes’in Norveçli sol beki Birger Meling için de görüşmeler başlad
Sezonun bitmesiyle birlikte Parma'nın kanat forveti Gervinho ve Roma'nın sağ beki Bruno Peres'in transferlerini açıklayan Trabzonspor, orta saha ve sol bek için de iki isim üzerinde yoğunlaştı. Yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine, Karagümrük'te başarılı bir sezon geçiren Arjantinli orta saha Lucas Biglia için kulübüyle görüşmelere başladı. Avcı'nın ortasahaya yön verecek ve takıma ağabeylikyapacak bir oyuncu olaraktanımladığı Biglia'da ısrarcı olduğubelirtildi. 35 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, İstanbul kulübü tarafından opsiyon kullanılarak uzatılmıştı.
YENİ SOL BEK NORVEÇ'TEN GELECEK
Marlon'dan beklediği verimi alamayan Fırtına, sol bek için alternatif arayışında Norveçli Birger Meling isminde karar kıldı. Fransa'nın Nimes kulübünde forma giyen Meling'in de takım arayışında olduğu belirtildi. Ancak Nimes'in 26 yaşındaki oyuncu için belirlediği 4 milyon Euro'luk bonservisi fazla bulan bordo-mavililer, indirim bekliyor.