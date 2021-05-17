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Giriş Tarihi: 17.5.2021

sahasında turu geçti

Hekimoğlu Trabzon sahasında turu geçti
BEYAZ Grup'ta oynanan rövanş maçında Hekimoğlu Trabzon, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. İlk yarıyı Batuhan Karadeniz (14) ve Ali Aytemur'un (37) golleri ile 2-0 önde tamamlayan Hekimoğlu Trabzon, ikinci yarıda da Caner Aktaş (58) ile turu getiren golü buldu ve mücadeleyi 3-0 kazandı. Ev sahibi ekipte Eray Ataseven 90'da üst üste iki sart görerek oyun dışı kaldı.

KIRŞEHİR BELEDİYE BİLETİ KAPTI
KIRMIZI Grup çeyrek final mücadelesinde Kırşehir Belediyespor, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Kırklarelispor ile sahasında golsüz berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.

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Hekimoğlu Trabzon sahasında turu geçti
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