Hekimoğlu Trabzon sahasında turu geçti

BEYAZ Grup'ta oynanan rövanş maçında Hekimoğlu Trabzon, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. İlk yarıyı BatuhanKaradeniz (14) ve Ali Aytemur'un (37) golleri ile 2-0 önde tamamlayan Hekimoğlu Trabzon, ikinci yarıda da Caner Aktaş (58) ile turu getiren golü buldu ve mücadeleyi 3-0 kazandı. Ev sahibi ekipte Eray Ataseven 90'da üst üste ikisart görerek oyun dışı kaldı.
KIRŞEHİR BELEDİYE BİLETİ KAPTI KIRMIZI Grup çeyrek final mücadelesinde Kırşehir Belediyespor, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Kırklarelispor ile sahasında golsüz berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.