İşte zaferin şifresi

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş'ta futbolcular performanslarıyla Avrupa düzeyinde başarılara imza attı.Rakiplerinin yanı sıra dar kadrosu, sakatlıklar ve hastalıklarla boğuşan Sergen Yalçın'ın ekibi, çok sayıda alanda önemli başarılar sergilediler.Beşiktaş'ın en dikkat çeken noktalarının başında gol performansı geldi.Kara Kartal maç başına gol ortalamasında ise 2.2'lik değere ulaşırken Bayern Münih (2.8), Atalanta (2.4), Napoli (2.3) ve Barcelona (2.3) sonrası 5. sıraya yerleşmeyi başardı.Beşiktaş, attığı gol sayısında Avrupa'da başları çekerken sadece savunma oyuncuları 11 gol atıp, 11 asist yapmayı başardı.Sakatlık söylentileri altında transfer edilenda Yalçın'ın dokunuşuyla 16 gol, 5 asistle adeta küllerinden doğdu.8 gol, 17 asiste ulaşarak ligin asist kralı olmayı başaran Rachid Ghezzal ise 20 rakibinin 17'sine karşı skor katkısı yaptı.Ghezzal, Yeni Malatya, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Erzurum, Ankaragücü, Sivas, Hatay, Göztepe, Antalya, Gençlerbirliği, Gaziantep, Başakşehir, Alanya, Kayseri, Rize, Galatasaray ve Karagümrük'e karşı skor üretmeyi başardı.Beşiktaş'ın başarısında bir başka önemli etken ise hava hakimiyetinde yakaladıkları oran oldu.Beşiktaş sadece Deportivo (%58) ve Leipzing'e (%57,5) geçildi.Antalyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası finali sonrası Beşiktaş'ta 10 futbolcunun sözleşmesi resmi olarak son bulmuş olacak. Bu isimler için kupa maçı sonrası ara vermeden çalışmalarına başlayacak olan yönetim, yol haritasını şöyle belirledi… ATİBA: 38 yaşındaki orta sahayla yönetim 1 yıl daha devam etmek için hazır kıta. Oyuncunun kararı bekleniyor.ABOUBAKAR: Sezonun son 6 maçında sakatlığı nedeniyle oynamayan Kamerunlu futbolcunun sözleşmesindeki 30 maçlık opsiyon 1 maç eksikle devreye giremedi. Oyuncunun menajeriyle yönetim arasında yeni sözleşme görüşmeleri yapılırken, Beşiktaş cephesi Aboubakar'ın kendileriyle devam edeceğini belirtti.GHEZZAL: Leicester City'den kiralanan yıldız futbolcu sezonun en kritik ismi oldu.Yönetim de bonservisini almak için kesenin ağzını bir miktar daha açacak. 5 milyon Euro gözden çıkarılmış durumda.ROSİER: Beşiktaş'ta kalma isteğini tüm taraflara ileten başarılı sağ bek, Sporting ile anlaşılmasını bekliyor. Beşiktaş bonservisini alamazsa 1 yıl daha opsiyonlu kiralama seçeneğiyle işi çözmenin peşinde.DORUKHAN: Yeni sözleşmeye imza atmayan milli futbolcunun takımda kalma ihtimali artık imkansız görülüyor.GÖKHAN: Yine aynı şartlar üzerinden 1 yıllık yeni kontrat yapılması bekleniyor.CENK: Sakatlık sebebiyle sadece 4 maçta forma giyebilen Tosun Paşa'nın bonservisinin bedava alınma ihtimali kuvvetli. Ancak uzun sürecek sakatlığı sebebiyle ilk devre oynayamayacak olan tecrübeli golcünün Everton'dan kazandığı rakamı çok daha aşağı çekmesi gerekecek.MENSAH: Sözleşmesindeki satın alma opsiyonu kullanılmayacak ve Kayseri'ye geri dönecek.MONTERO: Yüzde 50'si 4.5 milyon Euro olan İspanyol stoperin bonservisi alınmayacak, Atletico Madrid'e dönecek.UTKU: Sezon boyu Ersin'in arkasında bekleyen 23 yaşındaki eldiven ile yola devam edilip edilmeme kararı henüz verilmedi.