Necip Uysal: Gerekirse forvet de oynarım kalede de

Siyah-beyazlı oyuncuların açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

Necip Uysal: Bizim için en zor sezon bu sezondu. Sezona kötü başladık ama devam ettikçe yukarıya tırmandık. Sonlara doğru düşüş yaşasak da kupayı aldık. 2008'deki sezonda da kadrodaydım ama sayılıyor mu sayılmıyor mu bilmiyorum.