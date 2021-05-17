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Giriş Tarihi: 17.5.2021 14:43 Son Güncelleme: 17.5.2021 14:57

: Gerekirse forvet de oynarım kalede de

Necip Uysal: Gerekirse forvet de oynarım kalede de

'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Siyah-beyazlıların deneyimli futbolcusu ile genç kalecisi Utku Yuvakuran, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Kendisi için önemli olanın sahada olmak olduğunu belirten Necip Uysal, "Ben forvet de oynarım, kalede de oynarım saha içinde olalım da gerisi önemli değil." dedi. Utku Yuvakuran ise, "Sergen Hoca'nın sezona bizle başlaması, bize güvenmesi onur verici." şeklinde konuştu.

Süper Lig'de Göztepe'yi yenerek sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaşlı futbolcular, sezon içinde yaşananları ve şampiyonluğun öyküsüne dair değerlendirmelerde bulunmaya devam ediyor. Brezilyalı orta saha Josef'in ardından deneyimli futbolcu Necip Uysal ile genç eldivan Utku Yuvakuran da A Spor'a konuştu.

Siyah-beyazlı oyuncuların açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

Necip Uysal: Bizim için en zor sezon bu sezondu. Sezona kötü başladık ama devam ettikçe yukarıya tırmandık. Sonlara doğru düşüş yaşasak da kupayı aldık. 2008'deki sezonda da kadrodaydım ama sayılıyor mu sayılmıyor mu bilmiyorum.

Sayılıyorsa 4. şampiyonluğum. Ben forvet de oynarım, kalede de oynarım saha içinde olalım da gerisi önemli değil. Genelde 101 oynarız, Dorukhan ile Utku kaybediyor. Ben ve Oğuzhan onları yeniyoruz sürekli.

Utku Yuvakuran: Ersin'in yokluğunda zor maçlarda şans buldum. Önce Başakşehir sonra Fenerbahçe. O maçları da kazandık çok mutluyum.

Sergen Hoca'nın sezona bizle başlaması, bize güvenmesi onur verici. Genelde antrenörler böyle yapmaz, tecrübeli bir kaleci alır, arkasında genç kaleci yedek bekletir. Ama Sergen Hoca bize güvendi.

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