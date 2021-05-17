Sabah Spor Yazarları şampiyonluğu yorumladı

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın deyimiyle mucize bir şampiyonluğa imza attı. Sizce en büyük emek kimin? Nasıl başardılar?direktör farkının ortaya çıktığı bir sezon yaşadık. Beşiktaş'ın rakipleri G.Saray ve Fenerbahçe'ye baktığımızda ikisi de kadro zenginliği ve alternatif açısından Beşiktaş'ın çok önündeydiler.Sergen Yalçın'ın eldeki mecburiyetlerle ortaya çıkarttığı takım görüntüsü ve performanslar olağanüstüydü. Burada diğer rakiplerine göre hem teknik adamlık becerisini ortaya koydu hem eğitici yönünü hem de camiayı yönetme kabiliyetini. Sezon başında ümit kesilen veya çok da bilinmeyen birçok oyuncuyu yıldız haline getirdi. Hepsi hayallerinde olmayacak kadar büyük bir kariyer sezonu yaşadı.mucizevi bir şampiyonluk yaşamadı, şampiyonluk yarışını mucize noktasına Beşiktaş getirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dengesiz sonuçlar aldığı ligde, Beşiktaş şampiyonluğunu çok daha erken ilan edebilirdi.Sergen Yalçın kaybedilen puanlardan sonra hakemlere, MHK'ye ve TFF'ye çok fazla yüklendi. Oysa Beşiktaş'ın onca kiralık oyuncusu olmasına rağmen kolej havasını yakalamasında en büyük etken Sergen Yalçın'dı. Hastalık, sakatlık ve cezalı oyuncular konusunda asla isyan etmedi,dedi. Bu tüm takımın hocaya sevgi ve saygı duymasını sağladı. Beşiktaş çok maçı kenetlenerek kazandı. Bence en büyük pay Sergen Yalçın'a aittir. Oyuncu grubunda ise kiralık olmalarına rağmen Aboubakar, Rosier, N'Koudou ve özellikle Ghezzal kırk yıllık Beşiktaşlı gibi oynadılar. Beşiktaş'ın şampiyonluk şifresi şu; sevgi, saygı, arkadaşlık, kenetlenme ve aile olma.rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a bakarsak gerçekten de Sergen Yalçın'ın dediği gibi mucizevi bir şampiyonluğa imza attı. Bunun temelindeki isim tabii ki Sergen Yalçın. Sezon başından beri özellikle maçların bitmesine iki ay kala verdiği demeçler camiayı diri tuttu, psikolojik şampiyonluk yarışını çok iyi götürdü. Bu Beşiktaşlı oyuncular üzerinde ekstra bir motivasyon unsuru oldu.. Bir teknik direktörün özellikle de daha önce büyük takım tecrübesi olmayan bir hocanın bunları başarması çok önemliydi. Şunun da altını çizelim; Beşiktaş taraftarı da bir sezon boyunca hocasının hep arkasında yer aldı. İmza töreninden itibaren başlayan destek, dayanışma son maça kadar devam etti. Ve Beşiktaş'ın, diğer rakiplerinden ayrılan en önemli özelliği de bir takım olmasıydı.Ayrıca ekonomik anlamda çok büyük atılımlar yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yönetimini de unutmamak lazım.bir kahramanı olmaz ama birden fazla başaktörü olur. Sergen Yalçın, hayalindeki kupa için sezon boyunca sürekli futbola konsantreydi. Sakatlıkların bol, karantinaların ansızın geldiği 42 haftalık bir fikstürde her şey olabilirdi.Ama buradan geriye eylül ayına doğru bakıldığında aklındaki futbolu sahaya yansıtan, bazen ezeli rakipleri kadar sürpriz skorlar alan ama vazgeçmeyen bir Beşiktaş izledik. Sergen Yalçın futbol tarihimizin en yetenekli ismi olabilir. Ancak futbolcular kramponlarını çıkardıklarında düştükleri boşluktan, yitirdikleri şöhretten ancak hayal kurarak kurtulabilirler.O çok muzip, hazır cevap, öz güveni yüksek Sergen Yalçın'ın önceki gün son düdüğün ardından gelen sevinç gözyaşları, kendisi ve Beşiktaş tarihi adına sezonun fotoğrafıdır.