Sergen Yalçın, Fatih Terim’e karşı yine kazandı

Beşıktaş'ta en büyük izi 100. yılda attığı golle gelen şampiyonlukla bırakan Sergen Yalçın, bir kez daha Fatih Terim'e karşı zafer elde etti ancak bu kez teknik direktörlük koltuğunda...Futbolculuk kariyerinin son şampiyonluğunu Terim'in çalıştırdığı sarı-kırmızılılara karşı elde eden Yalçın, bu kez teknik direktörlüğünün ilk şampiyonluğunu da yine Terim'li Galatasaray'ın önünde alarak yaşadı.