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Giriş Tarihi: 17.5.2021

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Sergen Yalçın, Fatih Terim’e karşı yine kazandı
Beşıktaş'ta en büyük izi 100. yılda attığı golle gelen şampiyonlukla bırakan Sergen Yalçın, bir kez daha Fatih Terim'e karşı zafer elde etti ancak bu kez teknik direktörlük koltuğunda... 2002-2003 sezonunda Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren siyah-beyazlılar, rakibini Sergen Yalçın'ın golüyle 1-0 mağlup ederek zaferini ilan etmişti. Futbolculuk kariyerinin son şampiyonluğunu Terim'in çalıştırdığı sarı-kırmızılılara karşı elde eden Yalçın, bu kez teknik direktörlüğünün ilk şampiyonluğunu da yine Terim'li Galatasaray'ın önünde alarak yaşadı.

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Sergen Yalçın, Fatih Terim’e karşı yine kazandı
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