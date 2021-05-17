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Giriş Tarihi: 17.5.2021

’ı ben önerdim

Sergen Yalçın’ı ben önerdim

75 yaşındaki deneyimli teknik direktör, “Başkan benimle görüştüğünde teklifi kabul etmedim. Yalçın’ı almasını önerdim ve bunda ısrarcı oldum” diye konuştu

Beşiktaş'ı 100. kuruluş yılında şampiyonluğa taşıyan Mircea Lucescu, Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlı takımın başına getirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Dinamo Kiev'i çalıştıran deneyimli hoca, "Ahmet Nur Çebi benimle görüştüğünde bana yaptığı teklifi kabul etmedim ve ona Sergen Yalçın'ı almasını önerdim. Yalçın benim sayemde Beşiktaş'ta. Ben onun için ısrarcı oldum" ifadelerini kullandı. KİEV'İN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ
Beşiktaş'ın Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından Başkan Çebi, Mircea Lucescu ile görüşme yapmıştı. Rumen hoca, bu görüşmenin sonrasında Beşiktaş'ı geri çevirerek Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in teknik direktörlük teklifini kabul etmişti. Tecrübeli teknik adam, Dinamo Kiev'de 3 kupa birden kazanarak kulübün de tarihine geçme başarısını gösterdi.

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Sergen Yalçın’ı ben önerdim
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