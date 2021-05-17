Sergen Yalçın’ı ben önerdim

75 yaşındaki deneyimli teknik direktör, “Başkan Ahmet Nur Çebi benimle görüştüğünde teklifi kabul etmedim. Yalçın’ı almasını önerdim ve bunda ısrarcı oldum” diye konuştu
Beşiktaş'ı 100. kuruluş yılında şampiyonluğa taşıyan Mircea Lucescu, Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlı takımın başına getirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Dinamo Kiev'i çalıştıran deneyimli hoca, "Ahmet Nur Çebi benimle görüştüğünde bana yaptığı teklifi kabul etmedim ve ona Sergen Yalçın'ı almasını önerdim. Yalçın benim sayemdeBeşiktaş'ta. Ben onun için ısrarcıoldum" ifadelerini kullandı. KİEV'İN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ
Beşiktaş'ın Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından Başkan Çebi, Mircea Lucescu ile görüşme yapmıştı. Rumen hoca, bu görüşmeninsonrasında Beşiktaş'ı geriçevirerek Ukrayna ekibi DinamoKiev'in teknik direktörlük teklifinikabul etmişti. Tecrübeli teknik adam, Dinamo Kiev'de 3 kupa birden kazanarak kulübün de tarihine geçme başarısını gösterdi.