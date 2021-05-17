Sergen Yalçın’ı ben önerdim

Beşiktaş'ı 100. kuruluş yılında şampiyonluğa taşıyan Mircea Lucescu, Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlı takımın başına getirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Dinamo Kiev'i çalıştıran deneyimli hoca, "Ahmet Nur Çebi benimle görüştüğünde bana yaptığı teklifi kabul etmedim ve ona Sergen Yalçın'ı almasını önerdim." ifadelerini kullandı. KİEV'İN TEKLİFİNİ KABUL ETTİBeşiktaş'ın Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından Başkan Çebi, Mircea Lucescu ile görüşme yapmıştı.Tecrübeli teknik adam, Dinamo Kiev'de 3 kupa birden kazanarak kulübün de tarihine geçme başarısını gösterdi.