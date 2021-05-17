Son dakika: 20 transfer yapan Fenerbahçe yine mutlu sona ulaşamadı! Ali Koç döneminde ilk kez...

Fenerbahçe, Sivasspor mağlubiyetiyle sönen umutlarını canlandırmak, en azından ikinciliği kazanmak için Kayserispor karşısına çıktı. Ancak Sivasspor maçındaki etkisiz ve ruhsuz görüntü sürdü.
Sarı-lacivertliler baskın olacağına, Kayserispor ikili mücadele kazanan ve pozisyona giren taraftı. 18. dakikadaki hızlı atakta Pedro Henrique ile öne geçen sarı-kırmızılıların direnci iyiden iyiye arttı. İlk yarı boyunca F.Bahçe tek şut çekebildi.
Maç boyu sert oyunu bırakmayan Kayserispor, ikinci yarıda bu sertlik yüzünden az daha korkulu rüya görecekti. Serdar'ın çekilmesiyle kazanılan penaltıyı Fenerbahçe'de Jose Sosa kaçırarak, ev sahibi ekibin ekmeğine yağ sürdü.
Devamında Kayserispor, çok net 4 pozisyondan yararlanamadı. Fenerbahçe ise baskı yapmaya çalışan taraftı ve bunun da sonucunu Valencia (pen.) ve Serdar Aziz'in golleriyle aldı. 2 sezon aradan sonra ligi ilk 3 içinde bitirdi.
20 TRANSFER YAPILDI FENERBAHÇE SEZONU ÜÇÜNCÜ BİTİRDİ!
2018'de 3 yıllığına Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç, görev süresindeki son deplasmanı için Kayseri'deydi. İlk sezonunda 15 transfer yapıp 6. olan, ikinci sezonda 17 transferle 7.'lık yaşayan 3. yılında da 20 transferle 3. sırada ligi bitiren Koç, yeniden aday olup olmayacağını bu hafta içinde açıklayacak.
Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da Kayseri maçıyla görev süresini tamamladı. Belözoğlu, 1 yıl daha Fenerbahçe'de teknik adam olarak görev almayı istiyor. Futbolcular Gökhan Gönül, Cisse, Harun Tekin ve Oytun Özdoğan da 1 Haziran tarihi itibariyle resmen serbest kalacak.
Ancak Cisse, Gökhan ve Harun'un sözleşmelerinde Fenerbahçe'nin kullanabileceği 1 yıllık opsiyonlar bulunuyor. Futbolcuların geleceklerine seçim sonrası karar verilecek.
GÜRCAN BİLGİÇ'TEN FENERBAHÇE SÖZLERİ! 'GHEZZAL GİBİ...'
'İlk yarılar bittiğinde herkes birbirine "bir mucize olur mu?" diye sordu. Zirvedekiler öne geçememiş, Fenerbahçe tek şutla bitirdiği 45'te mağlup olarak soyunma odasına gidiyordu. Topun sahibi olmasına rağmen skorun sahibi olamayan üç takımın da, kaderini değiştirmek için neler yapacağını bekliyorduk. Beşiktaş ve Galatasaray beklediğimiz gibi geldiler sahaya… Dakikaları kazanmak için didinerek geçiriyorlardı. Fenerbahçe ise…'
Yazılacak-konuşulacak çok şey var. Son maçta aslında geçen 39'unda neden istenilen olmadığını kopya kağıdı gibi koyuyorlardı önümüze. Yine bekler kademe hatası yapıyor, yine orta sahada Sosa topu kaptırıyor, yine penaltı kaçıyor vs…
🏁 Sevinciyle hüznüyle bir sezon geride kaldı. Sabah Spor olarak sezonun ilk 11'ini seçtik.— Sabah Spor (@sabahspor1) May 16, 2021
Siz de kendi 11'inizi alıntılayıp paylaşabilirsiniz. 🏆🎬 pic.twitter.com/ZSZkQEmtE8
Bu maçların ana fikri; "Taktik-maktik yok" şeklindedir. Sivas maçı da böyleydi, Kayseri'de de aynı ruh durumu söz konusuydu. Finalin fikrinde teknik adamın sahaya sürdüklerinin, başka şeyler yapması, sorumluk alması vardır. Nasıl ki Babel tecrübesiyle, Ghezzal "yıldız" özelliği ile sonuna kadar zorluyor, Fenerbahçe'de yıldızını yaratmalıydı bu maçlarda…
Yoktu… Ama Fenerbahçe'nin penaltısına VAR'dan "ofsayt" incelemesi yapılması da ilginç. Alanya maçında ekran başındaki Halil Umut Meler ofsaytı vermişti. Hücum oyuncusunun dokunmadığı top öncesinde yine penaltı yapıldı.
VAR karşımıza çizgi ile geldi. Kuralı hatırlatalım; oyuncu topa dokunmadan ofsayt gerçekleşmez. Eğer pozisyon gol ise aktif-pasif incelemesi yapılır. Aynı yorum hatası bu kez "aynı hiza" fotoğrafıyla atışa dönüştü.
Sezonu domine eden, eksiklerine, sıkıntılarına rağmen en keyifli futbolu oynayan Beşiktaş'tı, şampiyonluğu da kazandı. Lig tarihinde ilk kez ikinci olan bir takım; Galatasaray, "başarılı" olmayı başardı.