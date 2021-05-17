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Giriş Tarihi: 17.5.2021 07:44 Son Güncelleme: 17.5.2021 08:08

Son dakika: 'den SABAH'a özel açıklamalar! ve sözleri... 'Allah yardım ediyor'

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den SABAH'a özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Fatih Terim sözleri... 'Allah yardım ediyor'

Son dakika... Beşiktaş, 'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Siyah-beyazlıların elde ettiği büyük başarıda Başkan 'nin de payı büyüktü. Beşiktaş'ta başkan olarak ilk kez böyle bir sevinç yaşayan Çebi, Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'na özel açıklamalarda bulundu. "İyi niyetliyseniz Allah size yardım ediyor" diyen Çebi, için söylediği sözlerin ise yanlış anlaşıldığını ifade etti. Ahmet Nur Çebi, 'la ise yola devam etmek istediklerini söyledi.

Son dakika... Süper Lig'de Göztepe'yi yenerek ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde averajla şampiyon olan Beşiktaş'ta moraller yerinde. 16. kez mutlu sona ulaşmanın keyfini süren siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, SABAH'a özel açıklamalar yaptı. Çebi, şampiyonluğun perde arkasını anlatırken, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatmak istediklerini belirtti. Deneyimli futbol adamı, Fatih Terim için söylediği, "Tabii ki alkışlayacak" sözlerinin ise yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Beşiktaş başkanlığında şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşayan Ahmet Nur Çebi, "Hem kupayı aldık hem ekonomiyi biraz olsun rayına oturttuk. Kadın futbol takımımız da şampiyon oldu, basketbolda da başarıyı kovalıyoruz. Dolayısıyla yapmam gerekenleri yaptım. Bir şeyleri doğru yaparsanız karşılığını alıyorsunuz ve iyi niyetliyseniz Allah da size yardım ediyor" dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana ekonomik sıkıntılara rağmen ödemeleri düzene koyduklarını belirten Çebi, "Beşiktaş'ın şu an futbolcusuna, basketbolcusuna geçmiş bir kuruş borcu yok. Buna personel de dahil, onlara da bayramdan önce hepsini ödedim. Önce parayı bularak hak ettiklerini, alın terlerini zamanında ödeyerek onları motive ettim. Bu da başarının bir unsurudur. Takıma inandığım için sezon başında 'Şampiyon olacağız' dedim. Belki haddimi biraz aştım ama duygularım bu yöndeydi. Önümüzdeki sezon da aynı mutluluğu yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN'LA OTURUP KONUŞUP ANLAŞACAĞIZ

Çebi, kulüp personelinden, doktoruna, oyuncusuna ve teknik ekibe kadar şampiyon oldukları ekiple yola devam etmek istediklerini söyledi. Sergen Yalçın'ın sözleşmesinin şampiyonlukla alakasının olmadığını üstüne basa basa vurgulayan Çebi, "Şimdi süresi doldu. Biz hocamıza 'Seninle devam etmek istiyoruz' diyeceğiz. Anlaşabilirsek tabii... Onun da maddi, manevi talepleri olacaktır. Muhtemelen anlaşacağız. Uzun yıllar görevini sürdürmesini Beşiktaş'ın menfaatleri açısından çok istiyorum" şeklinde konuştu.

G.SARAY'I ÜZMEK HADDİME DEĞİL

"Derbiyi kazanırsak Terim tabii ki bizi alkışlayacak" sözlerinin yanlış taraflara çekildiğini dile getiren Başkan Çebi, "Sporcu adamın, rakibi için yapacağı tek bir şey vardır, alkışlamak... Bunu ifade etmek istedim. Yoksa koskoca Galatasaray camiasını üzmek benim haddime değil. Söylediklerimin baş tarafına bakıldığında Galatasaray'ın nasıl bir kulüp olduğunu ve değerini gösteren cümleler var. Kötü niyetim varsa bunlara uymaz. İnşallah bunu Galatasaray camiası anlamıştır. Fatih hoca da geçmişte spor yapmış biri olarak centilmen birisidir" ifadelerini kullandı.

'BIRAKMAM SENİ' KAMPANYASI SÜRÜYOR

En çok içini yakan şeyin pandemi nedeniyle taraftarsız oynamak olduğunu belirten Çebi, "Onlar bizim her şeyimiz. Beşiktaş seyircisi çok farklıdır. Belki de Beşiktaşlı olduğum için böyle hissediyorum. Buradan şunu söylemek istiyorum; 'Bırakmam Seni' kampanyası devam ediyor. Desteklerini esirgemesinler" dedi.

TARİH BENİ YAZARSA ONUR DUYARIM

Ahmet Nur Çebi, 1 sezonda 3 kupa kazanarak tarihe geçme şansını da değerlendirdi: "Tarihe geçmek için bir şey yapmadım. Beşiktaş için çalışıyorum ama tarih beni yazarsa bu benim için mutluluk olur, onur olur."

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Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den SABAH'a özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Fatih Terim sözleri... 'Allah yardım ediyor'
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