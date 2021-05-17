Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den SABAH'a özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Fatih Terim sözleri... 'Allah yardım ediyor'

G.SARAY'I ÜZMEK HADDİME DEĞİL

"Derbiyi kazanırsak Terim tabii ki bizi alkışlayacak" sözlerinin yanlış taraflara çekildiğini dile getiren Başkan Çebi, "Sporcu adamın, rakibi için yapacağı tek bir şey vardır, alkışlamak... Bunu ifade etmek istedim. Yoksa koskoca Galatasaray camiasını üzmek benim haddime değil. Söylediklerimin baş tarafına bakıldığında Galatasaray'ın nasıl bir kulüp olduğunu ve değerini gösteren cümleler var. Kötü niyetim varsa bunlara uymaz. İnşallah bunu Galatasaray camiası anlamıştır. Fatih hoca da geçmişte spor yapmış biri olarak centilmen birisidir" ifadelerini kullandı.