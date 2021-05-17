Ama ben cuma gecesi TRT'deki programımda da belirtmiştim. G.Saray'ın averajla şampiyon olması zor, sadece Göztepe'nin Beşiktaş'tan puan almasıyla bunun mümkün olabileceğini söylemiştim. Dediğim gibi de oldu. Fatih Terim, ilk yarıdaki skordan sonra 'bu iş bitti' diyenlere ikinci yarıdaki oyunla yine de bir cevap vermiş oldu.. Ayrıca komplo teorilerinin üst düzey olduğu ülkemizde bir kutlamayı da Sivasspor, Karagümrük, Malatyaspor ve Göztepe hak ediyor. Bu 4 takımın da iddiası yokken çıkıp nefes nefese şampiyonluk mücadelesi veren rakiplerine karşı bir onur mücadelesi verdiler.