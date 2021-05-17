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Giriş Tarihi: 17.5.2021 08:48 Son Güncelleme: 17.5.2021 08:57

: Galatasaraylı oyuncularla vedalaştı! İlk transfer ve gidecek isimler belli oldu

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Fatih Terim Galatasaraylı oyuncularla vedalaştı! İlk transfer ve gidecek isimler belli oldu

... Şampiyonluğu bir averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Seçim kriziyle karşı karşıya kalan Galatasaray'da , oyuncularıyla vedalaştı. Yeni Malatyaspor maçıdan sonra oyuncularla vedalaşan Terim'den son dakika kararı geldi! Öte yandan Galatasaray'dan ayrılacak ve yola devam edilecek yıldızlar da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'dan son dakika haberleri üst üste geliyor. Haftanın son karşılaşmasında evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, şampiyonluğa uzanamadı. Terim'den maç sonu Mustafa Cengiz'e veryansın vardı. Fatih Terim'in biten sözleşmesi ve kongre süreci birçok soruyu beraberinde barındırıyor. Son dakika haberine göre Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçından sonra oyuncularla vedalaştı!

SON DAKİKA: FATİH TERİM FUTBOLCULARLA VEDALAŞTI! YENİ BAŞKAN...

Teknik direktör Fatih Terim'in biten sözleşmesi ve kongre, gündemin en önemli iki maddesi... Mevcut başkan adaylarının Terim dışında bir B Planı yok.

Tam 12 oyuncunun sözleşmesi sona ererken, yeni sezon transferleri için de belirsizlik hakim. Ağustos ayına kadar ödenmesi gereken 270 milyon TL borç da kapıda.

Şampiyonluğu averajla kaybeden Galatasaray kaos dolu bir sezonu geride bırakırken, sarı-kırmızılı kulüpte belirsizlik hakim. İşte cevabını bekleyen sorular:

1- Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek teknik direktör Fatih Terim, görevine devam edecek mi?

2- Hafta sonu yasakları hazirana kadar uzatıldığı için Divan Kurulu'nun onayladığı ve başkan adaylarından listeleri de aldığı 29 Mayıs'taki seçimin akıbeti ne olacak?

3- Yönetimin gündeminde ise 29 Mayıs'ta seçim yok. Mustafa Cengiz yönetimi yeni seçim tarihini ne zaman açıklayacak?

4- Başkan Mustafa Cengiz aday olacak mı?

5- Ağustos ayına kadar kulüp kasasından çıkması gereken 270 milyon TL borç nasıl ödenecek?

6- Sözleşmeleri sona eren 12 oyuncunun durumu ne olacak?

7- Yeni sezon transferleri nasıl yapılacak?

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1- FATİH Terim, Yeni Malatya maçından sonra oyuncuları ile vedalaşsa da kulübü zor durumda bırakmamak için görevine devam edecek ve seçimi bekleyecek. Mevcut başkan adaylarının Fatih Terim dışında B Planı yok.

2- 29 Mayıs tarihinde olacağı açıklanan seçim gerçekleşmeyecek.

3- Yarın toplanacak yönetim kurulu, haziran ayı içinde yapılacak seçimin tarihini açıklayacak.

4- Bu şartlarda aday olmayacağını belirten Mustafa Cengiz, U dönüşü yapabilir. Kendisi için toplanan 500 imza sonrasında kararını gözden geçiren Cengiz'in tekrar aday olma olasılığı yüksek.

5- Mayıs ve haziran ayı ödemeleri yapılmadı, temmuz ve ağustosa ötelendi.

6- Arda Turan ve Emre Akbaba takımda kalacak. Ömer Bayram haber bekliyor. Gedson Fernandes, Şener, Etebo ve Saracchi sarı-kırmızılı kulübe veda etti. Linnes de ayrıldı.

İKİ SOL BEKE DE TEKLİF YAPILDI!

7- Sezon içinde ön anlaşma imzalanan Aytaç Kara'da sorun yok. FFP devam ettiği için serbest oyuncularla görüşülüyor. Sol bek için iki oyuncuya (Van Aanholt ve Alioski) teklif yapıldı.

Marsilya'dan ayrılan forvet Germain de listede.






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Son dakika: Fatih Terim Galatasaraylı oyuncularla vedalaştı! İlk transfer ve gidecek isimler belli oldu
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