SON DAKİKA: FATİH TERİM FUTBOLCULARLA VEDALAŞTI! YENİ BAŞKAN...

Teknik direktör Fatih Terim'in biten sözleşmesi ve kongre, gündemin en önemli iki maddesi... Mevcut başkan adaylarının Terim dışında bir B Planı yok.

Tam 12 oyuncunun sözleşmesi sona ererken, yeni sezon transferleri için de belirsizlik hakim. Ağustos ayına kadar ödenmesi gereken 270 milyon TL borç da kapıda.