Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun geleceği belli oluyor! Kritik zirve...

SÖZ KESİLEREK TRANSFER BAŞLAYACAK

Başkan'ın aday olması halinde seçim sonucunu beklemeden Belözoğlu ile 1 yıl daha söz kesebileceği, kamuoyuna açıklanmasa da transfer çalışmalarına devam etmesini isteyeceği bildirildi. Koç-Belözoğlu görüşmesinin yine bu hafta içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.