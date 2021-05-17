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Giriş Tarihi: 17.5.2021 07:00

Son dakika: 'de 'nun geleceği belli oluyor! Kritik zirve...

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun geleceği belli oluyor! Kritik zirve...

Son dakika: 'de sezona sportif direktör olarak başlayan , 'un yerine bitime 10 hafta kala takımın başına getirilmişti. Ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, genç çalıştırıcının geleceği belli oluyor. Başkan aday olursa 40 yaşındaki çalıştırıcı ile önemli bir görüşme yapacak. Teknik direktör ve gelecek sezon transferiyle ilgili son karar, bu toplantının ardından verilecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Sezona Erol Bulut ile başlayan Fenerbahçe, bitime 10 hafta kala Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirmişti. Genç teknik adam ile rüzgarı arkasına alan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışını son haftaya kadar takip etmiş ancak sezonu 3. sırada tamamlamıştı.

KRİTİK ZİRVE YAKINDA YAPILACAK

Fenerbahçe'nin geleceği adına kritik görüşmelerden bir başkası da kısa süre içerisinde yapılacak. Sarı-lacivertlilerde sezona sportif direktör olarak başlayan, son 10 karşılaşmada ise Futbol A Takım Direktörlüğü görevini yürüten Emre Belözoğlu, son resmi maçına Kayseri'de çıktı.

Belözoğlu'nun sözleşmesi 1 yıllıktı ve 1 Haziran'da sona eriyor. Belözoğlu'nun durumu, Başkan Ali Koç ile doğru orantılı olarak netleşecek. Başkan aday olursa, 40 yaşındaki çalıştırıcı ile yapacağı görüşmenin ardından kararını verecek.

SÖZ KESİLEREK TRANSFER BAŞLAYACAK

Başkan'ın aday olması halinde seçim sonucunu beklemeden Belözoğlu ile 1 yıl daha söz kesebileceği, kamuoyuna açıklanmasa da transfer çalışmalarına devam etmesini isteyeceği bildirildi. Koç-Belözoğlu görüşmesinin yine bu hafta içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

694 MİLYONLUK DEV HÜSRAN

Sezonu üçüncü olarak bitiren F.Bahçe'nin yüzü, Ali Koç döneminde de gülmedi. Haziran 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Koç, üç yıllık süreçte 6 teknik adamla çalışıp 52 transfer gerçekleştirdi. Aldığı oyunculara 67.5 milyon Euro (694 milyon TL) harcayan Başkan Koç, 7 yıllık şampiyonluk hasretini dindiremedi.

Transfere, Süper Lig'de kendisi dışında yer alan 20 takımın 17'sinin kadro değerinden daha fazlasını ödeyen Fenerbahçe Başkanı, ne Türkiye'de ne de Avrupa'da başarı görebildi.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun geleceği belli oluyor! Kritik zirve...
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