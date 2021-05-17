Son dakika: İşte şampiyonluğun perde arkası! Beşiktaş'ın tek rakibi Bayern Münih

Son dakika... Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş'ta futbolcular performanslarıyla Avrupa düzeyinde başarılara imza attı. Uzun ve yorucu maratonu mutlu bitiren siyah-beyazlılar, birçok alanda istatistikleri yerle bir ederek büyük hedefe ulaştı. Rakiplerinin yanı sıra dar kadrosu, sakatlıklar ve hastalıklarla boğuşan Sergen Yalçın'ın ekibi, çok sayıda alanda önemli başarılar sergilediler.
İşte Kartal'ı zafere götüren şifreler:
TEK RAKİBİ BAYERN MÜNİH
Beşiktaş'ın en dikkat çeken noktalarının başında gol performansı geldi. Siyah-beyazlılar 40 maçta bulduğu 89 gol ile sadece 93 gollü Bayern Münih'in gerisinde kaldı. Kara Kartal maç başına gol ortalamasında ise 2.2'lik değere ulaşırken Bayern Münih (2.8), Atalanta (2.4), Napoli (2.3) ve Barcelona (2.3) sonrası 5. sıraya yerleşmeyi başardı.
HEPSİ BİRER GOLCÜ OLDU
Beşiktaş, attığı gol sayısında Avrupa'da başları çekerken sadece savunma oyuncuları 11 gol atıp, 11 asist yapmayı başardı. Rosier 2 gol, 6 asistle en skorer savunmacı olurken, takımın en çok skora katkı sağlayan ismi ise 23 gol, 5 asist yaparak kariyer rekoru kıran Larin oldu. Sakatlık söylentileri altında transfer edilen Aboubakar da Yalçın'ın dokunuşuyla 16 gol, 5 asistle adeta küllerinden doğdu.
GHEZZAL VARSA SORUN YOK
8 gol, 17 asiste ulaşarak ligin asist kralı olmayı başaran Rachid Ghezzal ise 20 rakibinin 17'sine karşı skor katkısı yaptı. Cezayirli futbolcu sayesinde Kartal doğrudan 22.5 milyon TL puan primini de kasasına koydu. Ghezzal, Yeni Malatya, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Erzurum, Ankaragücü, Sivas, Hatay, Göztepe, Antalya, Gençlerbirliği, Gaziantep, Başakşehir, Alanya, Kayseri, Rize, Galatasaray ve Karagümrük'e karşı skor üretmeyi başardı.
KARTAL'IN HAVASI YERİNDE
Beşiktaş'ın başarısında bir başka önemli etken ise hava hakimiyetinde yakaladıkları oran oldu. Siyah- beyazlılar yüzde 56.7 gibi yüksek bir hava topu kazanma yüzdesine ulaşırken, bu alanda da Avrupa'da üç numaraya yerleşti. Beşiktaş sadece Deportivo (%58) ve Leipzing'e (%57,5) geçildi.
YÖNETİMİN PLANI HAZIR
Antalyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası finali sonrası Beşiktaş'ta 10 futbolcunun sözleşmesi resmi olarak son bulmuş olacak. Bu isimler için kupa maçı sonrası ara vermeden çalışmalarına başlayacak olan yönetim, yol haritasını şöyle belirledi...
ATİBA: 38 yaşındaki orta sahayla yönetim 1 yıl daha devam etmek için hazır kıta. Oyuncunun kararı bekleniyor.
ABOUBAKAR: Sezonun son 6 maçında sakatlığı nedeniyle oynamayan Kamerunlu futbolcunun sözleşmesindeki 30 maçlık opsiyon 1 maç eksikle devreye giremedi. Oyuncunun menajeriyle yönetim arasında yeni sözleşme görüşmeleri yapılırken, Beşiktaş cephesi Aboubakar'ın kendileriyle devam edeceğini belirtti.
GHEZZAL: Leicester City'den kiralanan yıldız futbolcu sezonun en kritik ismi oldu. Yönetim de bonservisini almak için kesenin ağzını bir miktar daha açacak. 5 milyon Euro gözden çıkarılmış durumda.
ROSİER: Beşiktaş'ta kalma isteğini tüm taraflara ileten başarılı sağ bek, Sporting ile anlaşılmasını bekliyor. Beşiktaş bonservisini alamazsa 1 yıl daha opsiyonlu kiralama seçeneğiyle işi çözmenin peşinde.
DORUKHAN: Yeni sözleşmeye imza atmayan milli futbolcunun takımda kalma ihtimali artık imkansız görülüyor.
GÖKHAN: Yine aynı şartlar üzerinden 1 yıllık yeni kontrat yapılması bekleniyor.
CENK: Sakatlık sebebiyle sadece 4 maçta forma giyebilen Tosun Paşa'nın bonservisinin bedava alınma ihtimali kuvvetli. Ancak uzun sürecek sakatlığı sebebiyle ilk devre oynayamayacak olan tecrübeli golcünün Everton'dan kazandığı rakamı çok daha aşağı çekmesi gerekecek.
MENSAH: Sözleşmesindeki satın alma opsiyonu kullanılmayacak ve Kayseri'ye geri dönecek.
MONTERO: Yüzde 50'si 4.5 milyon Euro olan İspanyol stoperin bonservisi alınmayacak, Atletico Madrid'e dönecek.
UTKU: Sezon boyu Ersin'in arkasında bekleyen 23 yaşındaki eldiven ile yola devam edilip edilmeme kararı henüz verilmedi.