Son dakika: İşte şampiyonluğun perde arkası! Beşiktaş'ın tek rakibi Bayern Münih

GHEZZAL: Leicester City'den kiralanan yıldız futbolcu sezonun en kritik ismi oldu. Yönetim de bonservisini almak için kesenin ağzını bir miktar daha açacak. 5 milyon Euro gözden çıkarılmış durumda.

ROSİER: Beşiktaş'ta kalma isteğini tüm taraflara ileten başarılı sağ bek, Sporting ile anlaşılmasını bekliyor. Beşiktaş bonservisini alamazsa 1 yıl daha opsiyonlu kiralama seçeneğiyle işi çözmenin peşinde.