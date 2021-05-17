Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor Steven Caulker'ı istiyor! Sürpriz transfer görüşmesi...
Giriş Tarihi: 17.5.2021 20:14 Son Güncelleme: 17.5.2021 20:24

Son dakika: Trabzonspor Steven Caulker'ı istiyor! Sürpriz transfer görüşmesi...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor Steven Caulker'ı istiyor! Sürpriz transfer görüşmesi...

Son dakika haberi... Yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı başlayan Trabzonspor'da Yönetim Kurulu Üyeleri, bonservisi elinde olan Steven Caulker ile İstanbul’da bir görüşme yaptı. ile sözleşmesi sona eren İngiliz stoper anlaşma zemini oluşması halinde yeni sezonda Bordo-navili formayı giyecek.

Son dakika haberi... Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Alanyaspor'da sözleşmesi biten İngiliz savunmacı Steven Caulker ile sürpriz bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Anlaşma zemini oluşması halinde Caulker, gelecek sezon Bordo-mavili formayı giyecek.

Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Daha önce başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Gervinho ve Bruno Peres ile anlaştıklarını açıklarken 3. trasnfer operasyonu gerçekleşti.

Alanyaspor'un 29 yaşındaki İngiliz stoperi Caulker, Trabzonspor ile İstanbul'da bir transfer görüşmesi yaptı. Trabzonspor Yönetim Kurulu bonservisi elinde olan Steven Caulker ile bir araya geldi.

2.5 sezondur Alanyaspor forması giyen Caulker, istikrarlı bir performans çizerken çıktığı 88 maçta 6 golo attı ve 8 de asist yaptı.

LIVERPOOL VE TOTTENHAM'DA OYNADI!

Steven Caulker, daha önce ülkesinin ekiplerinden Liverpool ve Tottenham formasını da giydi. İngiltere Milli Takımı'yla 1 maça çıkan Caulker 1 de gol attı. Caulker'ın ismi daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de gündeme gelmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Gözler Kabine Toplantısı'nda... İşte 10 maddede yeni normal
Son dakika: Fatih Terim öğrencileriyle vedalaştı! Galatasaray'da gidecekler ve kalacaklar belli oldu
İçişleri Bakanlığı genelgesi ve sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika: Normalleşme ne zaman, 17 Mayıs yarın sokağa çıkma yasağı var mı?
19 Mayıs'ta yasak var mı, tam kapanma olacak mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı ve kısıtlama geldi mi?
Bugün bakkallar ve marketler açık mı, saat kaça kadar açık? 17 Mayıs hafta içi sokağa çıkma yasağında A101, Migros, ŞOK marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
SON DAKİKA! Kripto paralar Elon Musk'ın oyuncağı oldu! İşte yeni Bitcoin açıklaması
SON DAKİKA | Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor
Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluk sevinci sonrasında flaş sözler! 'Galatasaray'ın kaybetmesinin nedeni...'
Sergen Yalçın'ın aşkı Lisaveti Karibskaya bilekliği paylaştı gerçek ortaya çıktı! Sosyal medya yasağı...
Son dakika | MEB açıkladı: Uzaktan ve Yüz yüze eğitimde detaylar belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonspor Steven Caulker'ı istiyor! Sürpriz transfer görüşmesi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA