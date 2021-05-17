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Giriş Tarihi: 17.5.2021 08:38 Son Güncelleme: 17.5.2021 08:38

nedir ve Süper Lig'den hangi takımlar katılacak? Avrupa Konferans Ligi elemeleri ne zaman başlıyor?

UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir ve Süper Lig'den hangi takımlar katılacak? Avrupa Konferans Ligi elemeleri ne zaman başlıyor?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu tamamlandı. Beşiktaş şampiyonluğunu ilan ederken Galatasaray ligi ikinci, ise üçüncü tamamlandı. Bu noktada, Süper Lig'den Avrupa'ya gidecek takımların durumu merak konusu oldu. Bilindiği gibi, UEFA'nın yeni organizasyonu Avrupa Konferans Ligine de Süper Lig'den takımlar katılacak. Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligine gitme ihtimali bulunuyor. Peki, nedir, elemeleri ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligine mi Konferans Ligine mi gidecek? İşte, hakkında bilgiler

Süper Lig'in 2020-2021 sezonu Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile son buldu. Ülkemizi seneye beş takım Avrupa'da temsil edecek. 2 takım Şampiyonlar Ligi, 1 takım UEFA Avrupa Ligi ve 2 takım ise ilk kez düzenlenecek UEFA Avrupa Konferans Ligine gidecek. Bu noktada, UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir, statüsü ne ve elemeleri ne zaman sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Zira, Türkiye Kupası'nı kazanacak takımın durumuna göre Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligine gidebilir. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir, ne zaman başlıyor? Fenerbahçe Avrupa Ligine mi Avrupa Konferans Ligine mi katılacak? Detaylar şöyle...

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ NEDİR?

UEFA, yeni organizasyonun amacını Avrupa'da daha fazla takımın yer alması olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 2021-2022 sezonu itibarıyla düzenlenmeye başlayacak Konferans Ligi haziran ayında eleme maçlarıyla başlayacak. Üç ön eleme ve bir play-off turunun ardından 32 takımlı grup aşamasına geçilecek.

AVRUPA KONFERANS LİGİ STATÜSÜ NASIL?

Her grupta 4 takım yer alacak ve gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna yükselecek. Gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren 8 takım arasında eleme turu oynanacak. Burada tur atlayan takımlar son 16 turuna adını yazdıracak.

FENERBAHÇE UEFA KONFERANS LİGİNE Mİ GİDECEK?

Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazanırsa, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak.

Türkiye Kupası'nı Antalyaspor'un kazanması halinde, kırmızı - beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe ise bu sezon başlayacak olan UEFA'nın üç numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanacak olan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir ve Süper Lig'den hangi takımlar katılacak? Avrupa Konferans Ligi elemeleri ne zaman başlıyor?
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