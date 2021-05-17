ZTK finali Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Kupanın yarın final ayağında Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup eden Beşiktaş, geçtiğimiz hafta sonu da Süper Lig'de şampiyonluğa uzanmıştı. Siyah Beyazlılar ZTK finalinde karşı karşıya geleceği Antalyaspor'u da mağlup ederek sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. Akdeniz temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olduğu takdirde Avrupa bileti almış olacak. Heyecan dolu geçmesi beklenen kupa finali ne zaman, hangi gün oynanacak?
TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Heyecanla beklenen Ziraat Türkiye Kupası finali tarihi açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü oynanacağı kararlaştırıldı. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanması kararlaştırılan final mücadelesi 20.45'de oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarında yayınlanacak.
İki takım arasında bu sezon ligde oynanan iki karşılaşma da 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Kupaya bu sezon 4. turdan katılan Fraport TAV Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bıraktı.
Beşiktaş ise 5. turdan itibaren Tarsus İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'i eledi.