ZTK finali Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Kupanın yarın final ayağında Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup eden Beşiktaş, geçtiğimiz hafta sonu da Süper Lig'de şampiyonluğa uzanmıştı. Siyah Beyazlılar ZTK finalinde karşı karşıya geleceği Antalyaspor'u da mağlup ederek sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. Akdeniz temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olduğu takdirde Avrupa bileti almış olacak. Heyecan dolu geçmesi beklenen kupa finali ne zaman, hangi gün oynanacak?