Ahmet Ağaoğlu 'Hayal değil' demişti! Sörloth için 'Come to Trabzon' kampanyası

Trabzonspor taraftarları eski gol kralı oyuncuları Alexander Sörloth'un geri gelme ihtimalinin bulunması nedeniyle sosyal medyadan büyük bir kampanya başlattı. Bir anda 10 binlerce mesajın atıldığı, "Come to Trabzonspor" etiketiyle Sörloth yeniden Trabzonspor'a gelmeye davet edildi.
Trabzonspor'un eski gol kralı oyuncusu Alexander Sörloth'un RB Leipzig'in gelecek sezonki planlamasında düşünülmemesi bordo-mavili yönetim kurulunu harekete geçirmişti.
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da, "Sörloth'u bize versinler yeniden parlatalım" sözlerini kullanmasından sonra Trabzonspor taraftarları eski gol kralını yeniden takımda görmek için harekete geçti.
Trabzonspor taraftarları sosyal medyadan organize olarak, "Come to Trabzonspor" etiketiyle 10 binlerce mesaj attı ve oyuncuyla Trabzonsporlu yöneticileri etiketledi. Ayrıca Trabzonlu işadamlarına da yazan bordo-mavili taraftarlar bu transfer için sponsor olmalarını istedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise Sörloth'un transfer iddiasıyla ilgili olarak, "Hayal değil" açıklamasını yaparken, oyuncunun maliyeti ve Leipzig'in transfer politikası bu süreçte belirleyici olacak.
Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon oynadığı resmi maçlarda 33 gol atıp 11 asist ile Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e 22 milyon euro karşılığından transfer olan Alexander Sörloth, Bundesliga'da ise sadece 5 gol atıp 2 asist yaptı. Ancak Alman kulübünden vergiler dahil olmak üzere 4 milyon 400 bin euro kazanan Norveçlinin ekonomik şartları ise Trabzonspor için en büyük sorun.
Alman kulübün yetkilileri, Sörloth'u maaşını ödemeyi kabul edecek kulübe kiralamaya sıcak bakarken, Trabzonspor yönetim kurulu ise bu konuyu kendi arasında ciddi şekilde değerlendirmeye başladı.
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurarak şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olmayı amaçlayan Trabzonspor'da maaş üst limiti ise 1 milyon 500 bin euro olarak belirlemişti. Olası bir Sörloth transferinde bu bütçenin aşılmasının artı ve eksilerini değerlendirecek olan bordo-mavili yönetimin kısa süre içerisinde Leipzig ile resmi görüşmelere başlaması ve oyuncunun da fikrini alması bekleniyor.