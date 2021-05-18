Ahmet Ağaoğlu 'Hayal değil' demişti! Sörloth için 'Come to Trabzon' kampanyası

Trabzonspor taraftarları sosyal medyadan organize olarak, "Come to Trabzonspor" etiketiyle 10 binlerce mesaj attı ve oyuncuyla Trabzonsporlu yöneticileri etiketledi. Ayrıca Trabzonlu işadamlarına da yazan bordo-mavili taraftarlar bu transfer için sponsor olmalarını istedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise Sörloth'un transfer iddiasıyla ilgili olarak, "Hayal değil" açıklamasını yaparken, oyuncunun maliyeti ve Leipzig'in transfer politikası bu süreçte belirleyici olacak.