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Giriş Tarihi: 18.5.2021

Altay bir adım önde

Altay bir adım önde

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında ’u yenen siyah-beyazlılar avantajı elinde tuttu. Karşılaşmada 3 gol, penaltı atışlarından geldi. Rövanş cumartesi günü İstanbul’da!

Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı playoff heyecanı dün başladı. Yarı final ilk maçında Altay sahasında İstanbulspor'u 3-2 yendi. Siyah-beyazlılar mücadeleye fırtına gibi girdi. 2. dakikada Kappel sağ çaprazdan vuruşuyla Altay'ı öne geçirdi. 10'da ise Onur Ergün, penaltıdan eşitliği yakaladı. 14'te bu kez İzmir ekibinin kazandığı penaltıda Paixao topu filelere yolladı: 2-1. 43.dakikada ise yine sezonun gol kralı Paixao sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi. 83'te de İstanbul, Onur Ergün'ün penaltı golüyle farkı bire indirdi. Maçta başka gol olmayınca Altay sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. İstanbul'daki rövanş karşılaşması cumartesi saat 18.00'de oynanacak.

FARKLI KAZANABİLİRDİK
ALTAY Teknik Direktörü Mustafa Denizli, karşılaşmada daha iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Futbol psikolojisi zaman zaman ters tepkiler veren bir oyundur. 3-2'lik galibiyet farklı yorumlanabilir. Daha farklı kazanacağımız bir maçtı, bu çok net bir şekilde belliydi. İkinci gol futbolcularımızı üzdü. Neticede Altay'ın ne kadar önemli camia olduğunu Türkiye biliyor. Rövanşta taraftarımızı, camiamızı mutlu edecek sonucu almak için bütün çabamızla mücadele edeceğiz" dedi.

KİM NASIL TUR ATLAR?
Altay, rövanş maçında alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikte finale yükselecek. İstanbulspor'un turu geçmesi için ise 3-1'e kadar olan skorlarla (1-0, 2-0, 2-1, 3-0, 3-1) kazanması gerekiyor. 3-2'lik sonuçta da karşılaşma uzatmaya gidecek.

ALTINORDU-SAMSUNSPOR İLK MAÇA ÇIKIYOR
TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Altınordu ile Yılport Samsunspor bugün İzmir'de karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Ligde normal sezonu 6. sırada bitiren Altınordu'nun rakibi Yılport Samsunspor, Süper Lig'e direkt yükselme şansını averajla kaybetmişti. İki takım arasında bu sezon oynanan mücadeleler 1-1 ve 0-0 eşitlikle tamamlandı. Müsabakanın rövanşı cumartesi günü saat 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

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