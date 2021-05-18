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Giriş Tarihi: 18.5.2021 11:15

Altınordu için 3 milyon euro istiyor!

DHA
Altınordu Enis Destan için 3 milyon euro istiyor!

TFF 1'inci Lig takımlarından Altınordu'nun genç forveti , 'dan birçok takımın listesinde yer alıyor. İzmir temsilcisi, 18 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra, sonraki satıştan da yüzde 30 pay istiyor.

TFF 1'inci Lig takımlarından Altınordu'nun 18 yaşındaki forveti Enis Destan'a Avrupa'dan teklifler gelmeye başladı. Almanya başta olmak üzere Fransa ve Belçika ekiplerinin görüşmek için kulübe başvurduğu öğrenildi.

AVRUPA'NIN GÖZDESİ
Türkiye A Milli Futbol Takımı'na da davet edilen, son olarak ise Ümit Milli Takıma çağırılan Enis Destan için Altınordu, 3 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ve sonraki satıştan da yüzde 30 pay isteyecek.

Süper Lig'de Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de takibinde olan genç oyuncunun da Bundesliga'da forma giyme isteğiyle Almanya'dan gelen tekliflere olumlu baktığı öğrenildi. Ayrıca Belçika ve Fransa'dan da kulüpler, oyuncunun transferiyle ilgili görüşmek için Altınordu'ya yazı gönderdi. Enis Destan için Altınordu, TFF 1'inci Lig Play Off maçları sonrası görüşmelerini hızlandıracak.

18 YAŞINDA A MİLLİ TAKIMA
Bu sezon 26 maçta 12 gol atan ve 3 de asist yapan genç oyuncu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından milli davet alırken, son olarak da 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesi, hazırlık kapsamında 2 Haziran Çarşamba günü Ukrayna U21 Milli Takımı ile İstanbul'da oynanacak özel maç için Ümit Millî Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas tarafından Ümit Milli Takım'a çağırıldı.

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Altınordu Enis Destan için 3 milyon euro istiyor!
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