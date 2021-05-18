Ziraat Türkiye Kupası 59. kez sahibini bulacak! Sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş çifte kupa için Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tam 42 hafta süren ligde rakiplerini geride bırakarak şampiyon olmayı başaran Beşiktaş İzmir'de tarafsız sahada oynanacak karşılaşmada Akdeniz ekibini mağlup edip Türkiye Kupası'nı almak istiyor. Kulüp tarihinde ikinci kez finale yükselen Antalyaspor ise Ersun Yanal yönetiminde tarihinde ilk kez kupayı almak istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta başlayacak sorularına yanıt arıyor. İşte Antalyaspor Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası finali maçı yayın kanalı…
ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası 59. kez sahibini buluyor. Tarihinde 9 kez kupayı kazanan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde sezonu çifte kupa ile tamamlamak istiyor. Diğer tarafta Antalyaspor ise, 55 yıllık kulüp tarihinde ilk kez kupayı kazanarak hem bir ilke imza atmak hem de Avrupa'ya gitmek istiyor. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri;
Antalyaspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler:
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Eren, Ufuk, Nuri, Fredy, Amilton, Sam, Gökdeniz
Beşiktaş: Utku, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Necip, Gökhan, N'Koudou, Larin
Antalyaspor Beşiktaş maçı yayın kanalı;
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YAYIN KANALI
18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. Saat 20.45'te başlayacak Antalyaspor - Beşiktaş maçı A Spor'dan şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.
ANTALYASPOR FİNALE NASIL GELDİ?
Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan dahil olan Antalyaspor, Pendikspor'u 2-0, Boluspor'u 1-0, Bursaspor'u 3-0, Sivasspor'u 1-0, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek finalist oldu. Akdeniz ekibi, kalesinde gol görmeden finale yükseldi ve büyük bir başarıya imza attı.
BEŞİKTAŞ FİNALE NASIL GELDİ?
Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-2, Çaykur Rizespor'u 1-0'la geçti. Çeyrek finalde Konyaspor'u 1-1 biten maçın penaltı atışlarında 3-2 ile geçen Kara Kartal, yarı finalde Başakşehir'i 3-2 devirdi ve final biletini cebine koydu.
KARTAL'DA HEDEF AYNI STATTA 3 GÜNDE 2. KUPA
Süper Lig'i Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi yenerek şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 3 gün arayla ikinci kez aynı sahada kupa sevinci yaşayabilmek için ter dökecek.
Ligi 16. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor ise hem Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek hem de Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.
İki takım arasında bu sezon ligde oynanan iki karşılaşma da 1-1 beraberlikle tamamlandı.