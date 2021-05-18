ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 59. kez sahibini buluyor. Tarihinde 9 kez kupayı kazanan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde sezonu çifte kupa ile tamamlamak istiyor. Diğer tarafta Antalyaspor ise, 55 yıllık kulüp tarihinde ilk kez kupayı kazanarak hem bir ilke imza atmak hem de Avrupa'ya gitmek istiyor. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri;

Antalyaspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Eren, Ufuk, Nuri, Fredy, Amilton, Sam, Gökdeniz

Beşiktaş: Utku, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Necip, Gökhan, N'Koudou, Larin

Antalyaspor Beşiktaş maçı yayın kanalı;