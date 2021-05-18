Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Giriş Tarihi: 18.5.2021 09:56

maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta başlayacak?

maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nı da alarak sezonu çifte kupa ile tamamlamak istiyor. Diğer tarafta Antalyaspor ise kupayı kazanarak, tarihinde bir ilke imza atmak istiyor. Peki, finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak, şifresiz mi? İşte Antalyaspor Beşiktaş maçı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler…

Ziraat Türkiye Kupası 59. kez sahibini bulacak! Sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş çifte kupa için Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tam 42 hafta süren ligde rakiplerini geride bırakarak şampiyon olmayı başaran Beşiktaş İzmir'de tarafsız sahada oynanacak karşılaşmada Akdeniz ekibini mağlup edip Türkiye Kupası'nı almak istiyor. Kulüp tarihinde ikinci kez finale yükselen Antalyaspor ise Ersun Yanal yönetiminde tarihinde ilk kez kupayı almak istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta başlayacak sorularına yanıt arıyor. İşte Antalyaspor Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası finali maçı yayın kanalı…

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 59. kez sahibini buluyor. Tarihinde 9 kez kupayı kazanan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde sezonu çifte kupa ile tamamlamak istiyor. Diğer tarafta Antalyaspor ise, 55 yıllık kulüp tarihinde ilk kez kupayı kazanarak hem bir ilke imza atmak hem de Avrupa'ya gitmek istiyor. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri;

Antalyaspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Eren, Ufuk, Nuri, Fredy, Amilton, Sam, Gökdeniz

Beşiktaş: Utku, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Necip, Gökhan, N'Koudou, Larin

Antalyaspor Beşiktaş maçı yayın kanalı;

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YAYIN KANALI

18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. Saat 20.45'te başlayacak Antalyaspor - Beşiktaş maçı A Spor'dan şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

ANTALYASPOR FİNALE NASIL GELDİ?

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan dahil olan Antalyaspor, Pendikspor'u 2-0, Boluspor'u 1-0, Bursaspor'u 3-0, Sivasspor'u 1-0, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek finalist oldu. Akdeniz ekibi, kalesinde gol görmeden finale yükseldi ve büyük bir başarıya imza attı.

BEŞİKTAŞ FİNALE NASIL GELDİ?

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-2, Çaykur Rizespor'u 1-0'la geçti. Çeyrek finalde Konyaspor'u 1-1 biten maçın penaltı atışlarında 3-2 ile geçen Kara Kartal, yarı finalde Başakşehir'i 3-2 devirdi ve final biletini cebine koydu.

KARTAL'DA HEDEF AYNI STATTA 3 GÜNDE 2. KUPA

Süper Lig'i Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi yenerek şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 3 gün arayla ikinci kez aynı sahada kupa sevinci yaşayabilmek için ter dökecek.

Ligi 16. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor ise hem Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek hem de Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.

İki takım arasında bu sezon ligde oynanan iki karşılaşma da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İşte esnafa hibe desteği müjdesinin detayları
19 Mayıs'ta yasak var mı, tam kapanma kararı alındı mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı, kısıtlama geldi mi?
Bakanlar Kurulu Toplantısı sonuçları 17 Mayıs: Kabine Toplantısı kararları ne oldu ve sonuçları nedir?
Esnafa 3 Bin TL ve 5 bin TL hibe desteği yardımı müjdesi! 2021 Esnaf desteği hibe yardımı başvurusu nasıl yapılır ve kimler alabilir?
Son dakika haberler: Gözler Kabine Toplantısı'nda... İşte 10 maddede yeni normal
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni kararlar açıklandı! Yasaklar kalktı mı, ne zaman bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan duyurmuştu! Esnafa destek paketinin detayları belli oldu
Survivor aile ödülü oyununu kim kazandı? 17 Mayıs 2021 Survivor ödül oyununu kim ve hangi takım kazandı?
Kripto paralar Elon Musk'ın oyuncağı oldu! Yeni Bitcoin açıklaması kafaları karıştırdı
Sergen Yalçın'ın aşkı Lisaveti Karibskaya bilekliği paylaştı gerçek ortaya çıktı! Sosyal medya yasağı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta başlayacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA