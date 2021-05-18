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Giriş Tarihi: 18.5.2021 10:50

, ’i kadroda tutacak

İHA
Başakşehir, Muhammet Demir’i kadroda tutacak

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği ’da ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplayan ve kariyerinin gol rekorunu da kıran ’in bonservisini elinde bulunduran ’de teknik heyet, gelecek sezon 29 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını istiyor.

Son şampiyon unvanıyla girdiği Süper Lig 2020-2021 sezonunda kümede kalmayı son haftalarda garantileyen Başakşehir'de gelecek dönemin planlamasına da başlandı. Özellikle hücum hattından beklenen verimi alamayan turuncu-lacivertlilerde bu bölgeye takviyeler de gündemde. Ancak Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın önceliği ise kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'da toplamda 34 karşılaşmada 17 gol, 6 asistlik performans sergileyen Muhammet Demir.

KOCAMAN KALMASINI İSTİYOR
Bu sezon ligde 40 maçta sadece 43 gol atabilen M.Başakşehir'in en golcü oyuncusu 7 gollü Gulbrandsen. Rakip filleri 5 kez sarsan Demba Ba ile yollar ayrılırken, Enzo Crivelli ise yalnızca 2 gol kaydedebildi. Aykut Kocaman, yaşanan bu sıkıntıdan dolayı Gaziantep FK'da kariyerinin gol rekorunu da kıran Muhammet'in kadroda kalmasını istiyor.

Tecrübeli futbolcuyla bir görüşme yapması beklenen Kocaman, milli futbolcuya planlarına dair bilgiler aktaracak.2023 yılına kadar Başakşehir'le sözleşmesi bulunan Muhammet Demir'in ise kararını deneyimli çalıştırıcı ile görüştükten sonra vermesi bekleniyor.

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Başakşehir, Muhammet Demir’i kadroda tutacak
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