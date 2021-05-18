Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan açıklama: "Stada gelirken talihsiz olay yaşadık"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ maçın ardından açıklamalarda bulundu. Emre Kocadağ "Gerçekten pandemi nedeniyle, zor geçen bir sezon. Sezon başlangıcında zor sartlarda, iyi bir kadroyla iyi bir teknik ekiple sezona başladık. Başlarken 2 tane hedef koymuştuk. Bu hedeflerin biri lig şampiyonluğuydu birisi de Türkiye Kupası'ydı. Öncelikli hedefimiz bunların mücadelesini sonuna kadar vermekti, ardından bu hedeflerimizi finalize etmekti. Bu dileklerimiz gerçek oldu. Çok ciddi emek ve mücadele verdik. Başta başkanımız Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve futbolculara, hepsine teşekkür ediyorum. Eşi görülmemiş mücadele verdik. Eşi görülmedik maç trafiğine girdik. Pandemiden ötürü hepimiz ailemizden ayrı kaldık. Çok fedakarlıklar yapıldı ve sonunda buradan çifte kupayla ayrıldık. İzmir'e gelirken acaba çift kupa alır mıyız diye düşünmüştük, çok şükür bunu başardık. Tüm dünyadaki Beşiktaş taraftarına armağan olsun" dedi.

"STADA GELİRKEN TALİHSİZ OLAYLAR YAŞANDI"

Emre Kocadağ iyi bir futbol oynadıklarını ifade ederek, "Ligin sonu sıkışınca, maç trafiği yoğun olunca stres yaşandı. Bu kupalar gelince bu stres boşaldı. Bugün iyi bir futbol bekliyordum, Göztepe maçında istediğimizi yansıtamadık. Bizler, futbolcular ve teknik ekip şampiyonluktan sonra İzmir'de güzel 2 gün geçirdik. Sonrasında bugün daha iyi bir oyunla kupayı müzemize götürüyoruz. İzmir bizi güzel ağırladı; yalnız stada gelirken talihsiz olaylar yaşandı. Bizim otobüsümüze bir saldırı var. Ben bunu tüm İzmir halkına mal etmek istemiyorum. İzmirli birçok dostumuz var, takım olarak İzmir'e gidip gelmeyi seviyoruz. Fakat istenmeyen olaylar yaşandı. Bizim bir kulüp çalışanımız yaralandı, otobüsümüz taşlandı. Personelimizin sağlık durumu iyi. Yönetim kurulumuzun içinde bulunduğu otobüsümüze saldırı oldu. Ama sağ olsun İl Emniyet Müdürümüz olaya hemen müdahale etti. İnşallah bir daha yaşanmaz" diye konuştu.