Beşiktaş çifte kupa peşinde! Ziraat Türkiye Kupası bugün sahibini bulacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Bu akşam Antalyaspor ve Beşiktaş kupa için karşı karşıya gelecek. Zorlu maçı Ali Palabıyık yönetecek. Bu zorlu maç A Spor ekranlarından 20:45'te canlı yayınlanacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da muhtemel 11'leri...

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Kudryashov, Naldo, Eren, Bünyamin, Nuri Şahin, Fredy, Hakan Özmert, Amilton, Podolski.

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Gökhan, N'Koudou, Larin.

2 TAKIMIN KUPA KARNESİ

-Türkiye Kupası tarihinde 16'ncı kez final oynamaya hazırlanan Beşiktaş, bu karşılaşmadan galip ayrılırsa Galatasaray'ın (18) ardından bu kupayı 10+ kez müzesine götürmeyi başaran ikinci takım olacak.

-Türkiye Kupası tarihinde ikinci kez finale yükselen Antalyaspor, ilk finalini Galatasaray'a kaybetmişti (3-5). Akdeniz ekibi, bu kupayı müzesine götüren 16'ncı takım olmak için sahaya çıkıyor.

-Antalyaspor'a rakip olduğu altı Türkiye Kupası maçının beşini kazanan Beşiktaş (1M), tek mağlubiyetini Aralık 2012'deki son karşılaşmada aldı (1-2).

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK BULUNUYOR

Beşiktaş, cumartesi günü Göztepe'yi yenip, lig şampiyonluğuna ulaştığı Gürsel Aksel Stadı'nda bu kez Ziraat Türkiye Kupası finaline çıkıyor. 10 yıllık Türkiye Kupası hasretine son vermeyi hedefleyen siyah-beyazlılarda sezonu kapatan Cenk Tosun, Ajdin Hasic ve Vincent Aboubakar forma giyemeyecek. Karagümrük maçında omzu çıkan Adem Ljajic'in de oynaması beklenmiyor.

ANTALYASPOR'DA EKSİK BULUNUMUYOR

21 yıl sonra ikinci kez finale çıkan Antalyaspor'da ise Serdar Gürler dışında eksik bulunmuyor. Ligi 16. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılarda tüm hesaplar kupayı alıp, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek üzerine kurulu. Kısmi seyircili oynanacak finalde Beşiktaş ve Antalyaspor'a 250'şer kişilik kontenjan verildi.

"EN AZ LİG KADAR DEĞERLİ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, en az lig kadar Ziraat Türkiye Kupası'na değer verdiklerini söyledi. Deneyimli hoca, "İnşallah o kupayı da alıp sezonu kapatmak istiyoruz. Sezon başında teknik ekibimizle planladığımız şey, iki ayrı yolda da hedefte kalmaktı. Çünkü büyük takımlarda erken kopmalar büyük sıkıntılar yaratabiliyor. Ancak söylemek istediğim bir şey var. Cumartesi günü Göztepe ile çok zorlu bir maç oynadık. Üç gün sonra, ara vermeden oynamanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Zaten eksiklerimiz var ancak ligde olduğu gibi mevcut oyuncularımız, kupayı kazanmak için de ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sahada gösterecekler" dedi.

"HEYECAN VE TUTKUYLA..."

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, final için hazır olduklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu final bizi heyecanlandırıyor. Umarım kazanır ve Antalyaspor'a bir ilki yaşatırız. Rakibimizin güçlü yönleri var ama zayıf yönleri de var. Oyuncularımızın kazanma arzusunu sahaya koyduklarında aldığı sonuçlar ortada. Saha içerisinde stratejiye sadık kalıp bazı çözümler üretmeleri planlandı. Heyecanlı ve tutkulu bir takımla sonucu alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Kırmızı-beyazlıların yıldız futbolcusu Podolski ise, "Buraya tavşan gibi saklanmaya değil, kupayı kazanmaya geldik" ifadelerini kullandı.