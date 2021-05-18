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Giriş Tarihi: 18.5.2021 15:47 Son Güncelleme: 18.5.2021 15:56

'de seçim tarihi değişti

Fenerbahçe'de seçim tarihi değişti

, 29 Mayıs'ta yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurul'un pandemi tedbirleri sebebiyle ertelendiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ilk toplantı 05-06 Haziran 2021'de yapılacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın toplantı gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu 29 Mayıs tarihinde yapılacaktı. Ancak pandemi tedbirleri sebebiyle seçimli genel kurulun ertelendiği açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, ilk toplantı 05-06 Haziran 2021'de yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın seçim gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"12.05.2021 Tarih ve 2021/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilki 29-30 Mayıs 2021, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikincisi 05-06 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın; 16 Mayıs 2021 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge kapsamındaki yasaklar nedeniyle anılan tarihlerde gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır.

Dolayısıyla Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine Tüzüğümüzün 21(5) Maddesi hükmüne uygun olarak Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 05-06 Haziran 2021 tarihlerinde, saat 10:30'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte, yine aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.

Tüzüğümüzün 25/2 Maddesi gereğince, Genel Kurul Giriş Kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz."

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Fenerbahçe'de seçim tarihi değişti
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