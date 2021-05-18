Galatasaray'ın yeni forveti Fransa'dan

Falcao'dan umudunu kesen ve Mohamed'i alternatifsiz bırakmak istemeyen G.Saray, ilk teklifini Marsilya'dan Valere Germain'e yaptı. Fransız ekibiyle sözleşmesini uzatmayan ve serbest kalacak Germain ile birçok kulüp ilgileniyor. 31 yaşındaki Fransız, bu sezon 32 maçta 3 gol-1 asistle oynadı.G.Saray'da bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında yeni seçim tarihinin 5-12 Haziran olarak açıklanması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim ve 12 oyuncunun sözleşmeleri ise 31 Mayıs'ta sona eriyor. Başkan adayları dün 'Terim' çatısı altında birleşti.yönetime yazdığı mektupta, seçimlere kadarortak deklarasyon çağrısı yaparken,, "Diğer başkan adaylarının da Fatih Hocamız'la ilgili, bizimle aynı sağduyuya sahip olmaları mutluluk verici" dedi. Başkan Mustafa Cengiz'in ise Terim'le İstanbul'da yüz yüze bir görüşme yapacağı öğrenildi.