Gudjufi bitti!

Trabzonspor’un da istediği sol kanatla İstanbul’da masaya oturuldu. Makedonya 1. Ligi’nde Belasica’da oynayan 16 yaşındaki isimle prensip anlaşması yapıldı
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, sezon biter bitmez transferde gaza bastı. Gelecek sezonun kadrosunun yanı sıra genç yetenek arayışındaki Kartal, ilk hedefine Besar Gudjufi ile ulaştı. İşte SABAH Spor farkıyla detaylar: Kartal, Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği ve kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı 16 yaşındaki Makedon futbolcu- nun transferinde sona geldi.
SALIH UÇAN IMZAYI ATIYOR
Uzun araştırmalar sonucundaönemli potansiyel taşıdığıkonusunda hemfikirolunan 2004 doğumlusol kanat, İstanbul'a geldi veBeşiktaş yönetimiyle masayaoturdu. Siyah-beyazlıların prensipteel sıkıştığı Makedon futbolcuyaönümüzdeki günlerde 5 senelikresmi sözleşme imzalatılmasıplanlanıyor. Genç oyuncuyu,Trabzonspor'un yanı sıra DinamoZagreb de transfer etmek istiyordu.Bu arada daha önce anlaşılan SalihUçan, transfer döneminin açılmasıylaBeşiktaş'a imza atacak.
ELJIF ELMAS'A BENZETILIYOR
Ülkesinin milli takımında alt yaş kategorilerinde forma giyen Gudjufi, potansiyeli açısından F.Bahçe'nin 16 milyon Euro'ya Napoli'ye sattığı vatandaşı Eljif'i andırıyor.