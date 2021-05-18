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Giriş Tarihi: 18.5.2021

Gudjufi bitti!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Gudjufi bitti!

Trabzonspor’un da istediği sol kanatla İstanbul’da masaya oturuldu. Makedonya 1. Ligi’nde ’da oynayan 16 yaşındaki isimle prensip anlaşması yapıldı

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, sezon biter bitmez transferde gaza bastı. Gelecek sezonun kadrosunun yanı sıra genç yetenek arayışındaki Kartal, ilk hedefine Besar Gudjufi ile ulaştı. İşte SABAH Spor farkıyla detaylar: Kartal, Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği ve kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı 16 yaşındaki Makedon futbolcu- nun transferinde sona geldi.

SALIH UÇAN IMZAYI ATIYOR
Uzun araştırmalar sonucunda önemli potansiyel taşıdığı konusunda hemfikir olunan 2004 doğumlu sol kanat, İstanbul'a geldi ve Beşiktaş yönetimiyle masaya oturdu. Siyah-beyazlıların prensipte el sıkıştığı Makedon futbolcuya önümüzdeki günlerde 5 senelik resmi sözleşme imzalatılması planlanıyor. Genç oyuncuyu, Trabzonspor'un yanı sıra Dinamo Zagreb de transfer etmek istiyordu. Bu arada daha önce anlaşılan Salih Uçan, transfer döneminin açılmasıyla Beşiktaş'a imza atacak.

ELJIF ELMAS'A BENZETILIYOR
Ülkesinin milli takımında alt yaş kategorilerinde forma giyen Gudjufi, potansiyeli açısından F.Bahçe'nin 16 milyon Euro'ya Napoli'ye sattığı vatandaşı Eljif'i andırıyor.

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Gudjufi bitti!
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