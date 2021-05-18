Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş sözler! 'Şampiyon olmak istemiyor mu acaba...'

Buz kovasının üstündeki Fatih Terim'in oyunu okusa yapacağı iki şey var. Madem averaja kaldı iş. Devreyi beklemeden Mohamed'i oyuna sokmak. Ya da "Orta yapmayı bırakın. Yerden ayağa oynayın" demek. İkisini de yapmadan seyrediyor. Yani okumayı unutmuş, ki bunu çoktandır söylüyorum. O ilk yarıda Adem ve Tetteh, Malatya'yı resmen 9 kişi oynatıyorlar, hem de. Hiç geri gelmiyor, kendi kaptırdıkları topu bile takip etmiyorlar. Galatasaray, Muslera dışında 10 kişi ile rakip sahada iken Malatya'nın 2 eksik oynamasından nasıl faydalanılır, bir okuyan olsa. Fatih Terim gibi bir hoca üst üste üç maç bunca hatayı nasıl yapar? Yoksa... Yoksa şampiyon olmayı istemiyor mu acaba? Bilinçaltında başka hesaplar mı var?