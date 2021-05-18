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Giriş Tarihi: 18.5.2021

‘Hocamızla yüzde 99 anlaşacağız’

‘Hocamızla yüzde 99 anlaşacağız’
Beşiktaş yönetimi, kupa finali sonrası Sergen Yalçın ile masaya oturacak. Siyah-beyazlı idarecilerin Yalçın'a 2+1 yıllık mukavele önereceği bildirildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin görüşeceği Yalçın'ın, bir sezon için 2 milyon Euro istediği öğrenildi. Konuyla ilgili A SPOR'a konuşan Asbaşkan Emre Kocadağ, "Sergen Hoca hem iyi bir insan hem de iyi bir Beşiktaşlı... Emeğin karşılığını biliyoruz. Bizler iş adamıyız. Bunu büyüklerimizden böyle öğrendik. Herkes hocanın emeğinin farkında. Oturup konuşacağız. Bu işi yüzde 99 olmuş gibi görüyorum, halledeceğiz. Konsantrasyon bozulmasın diye sezon sonuna bıraktık. Türkiye şartlarında ondan iyi teknik adam yok. Herkesin istekleri var. Hepsini konuşacağız" ifadelerini kullandı.

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