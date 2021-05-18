‘Hocamızla yüzde 99 anlaşacağız’

Beşiktaş yönetimi, kupa finali sonrası Sergen Yalçın ile masaya oturacak. Siyah-beyazlı idarecilerin Yalçın'a 2+1 yıllık mukavele önereceği bildirildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin görüşeceği Yalçın'ın, bir sezon için 2 milyon Euro istediği öğrenildi. Konuyla ilgili A SPOR'a konuşan Asbaşkan Emre Kocadağ, "Sergen Hoca hem iyi birinsan hem de iyi bir Beşiktaşlı... Emeğinkarşılığını biliyoruz. Bizler iş adamıyız.Bunu büyüklerimizden böyleöğrendik. Herkes hocanın emeğininfarkında. Oturup konuşacağız. Bu işiyüzde 99 olmuş gibi görüyorum, halledeceğiz.Konsantrasyon bozulmasındiye sezon sonunabıraktık. Türkiyeşartlarındaondan iyi teknikadam yok. Herkesinisteklerivar. Hepsini konuşacağız" ifadelerini kullandı.