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Giriş Tarihi: 18.5.2021

Koç yeni liste hazırlıyor

Koç yeni liste hazırlıyor

Ali Koç, yönetim kurulu listesinde değişikliğe gidiyor. En az 6-7 ismin farklı olması bekleniyor

F.Bahçe'de başkan Ali Koç'un bu hafta içerisinde adaylığını açıklaması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde Koç'un yeni listesine ilişkin isimler de sızmaya başladı. Başarısız geçen 3 sezonun ardından Koç'un güçlü bir yönetim kurma adına birçok ismi yönetimin dışına alarak güçlü bir liste ile seçime gireceği bildirildi. Aziz Yıldırım döneminde yönetici olarak görev yapmış Ömer Temelli, Metin Doğan ve Ercan Karasu'nun Ali Koç'un yeni listesinde olması bekleniyor. Bununla birlikte 1907 Derneği eski Başkanı Ruşen Çakır, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Sina Afra, Abdi İbrahim İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut gibi önemli isimler yeni dönemde Başkan Koç ile birlikte olacak.

HOCA KONUSU NETLEŞECEK
Başkan Ali Koç, perşembe günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyecek. Başkanın teknik direktör konusuyla ilgili de açıklama yapması bekleniyor.

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