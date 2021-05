Masa başında tavla oynanır!

Göztepe maçı sonrası gözlerinin kucaklaşmak için başkan Ahmet Nur Çebi'yi aradığını ve Süleyman Seba'yı düşündüğünü söyleyen Kemal Erdoğan şöyle devam etti: "Süleyman Abi banademişti. Ben de o öğüdünü yerine getirdim. Ankara'ya geldiğinde bizde kalıyordu. Baba Hakkı'nın onu alnından öptüğü gibi, beni alnımdan öptü. Çocuklarıma söylediklerini hayatım boyunca unutamam. Ahmet Nur Çebi başkanlığında yaşadığım bu mutluluk ve gurur için Allah'a şükrediyorum. Son düdük sonrası duygu boşalması yaşadım. Kendimededim. Ama kendimi tutamadım, ağladım... İlk duygumoldu.""Beşiktaş için zor bir dönemde göreve geldik. Koşullar pandemi nedeniyle daha da ağırlaştı. Başkanımız ilk önce güven aşıladı. 'dedi ama öyle bir borçla karşı karşıya kaldık ki, hangisini önce ödeyeceğimizi şaşırdık. Başkan büyük fedakârlık yaptı.Şampiyonluğa ulaşamazsak farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Bu kadar zorlu olacağını hiçbirimiz tahmin etmezdik. Belki de Beşiktaş tarihinin en önemli şampiyonluğunu kazandık.""Futbolcu kardeşlerimizden yönetimdeki arkadaşlarımıza, taraftarımızdan teknik ekibimize herkes Beşiktaşlılık kültürü içinde sımsıkı tek yürek oldu. Taraftarımız tribünde olamasa da desteğini her an her ortamda hissettirdi.Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum. Ayrıca son dakikaya kadar şampiyonluk yarışını sürdüren rakiplerimizi de kutluyorum."ŞAMPIYONLUK öyküsünü yazsam, başlığıolurdu. Biz inandık. Sergen Hoca özel bir insan, çokzeki. Beşiktaş teknik adamlığına da yakıştı.Ekibiyle birlikte büyükbir özveri ile varlığını hissettirdi. Mevcut kadrodan en üstseviyede verim almayı başardı. Onun önderliğinde takımımızınbu başarıyı çok üst seviyelere taşıyacağına inanıyorum."FUTBOL büyük bir endüstri. Kulüpleri de büyük işletmeler olarak düşünün. Yönetimde görevler paylaşılmış durumda. Bu süreçlerde de Beşiktaş değerleri bize yol gösterici oluyor.Türk futbolu kazansın. Futbol sahada oynanır, masa başında değil. Masa başında ancak tavla ve satranç oynarsınız. Beşiktaş saha içinde kalarak da kazanılacağını gösterdi. Futbol hatalar oyunu. Hakemler de bazen hata yapıyor. En önemlisi bunları minimuma indirmek.Onlar da insan, baskıdan, söylemlerden etkileniyorlar.""Teknik direktörümüzün değerlendirmeleri ve istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları hızla başlayacak. Beşiktaş'ın geleceğini ipotek altına almadan, daha önce yaşanan sıkıntıları göz ardı etmeden, hem eskiden gelen yüklerden kurtulup hem Beşiktaş'ı geleceğe taşımak için adımlar atacağız."