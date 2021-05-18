Masa başında tavla oynanır!

SON düdük sonrasında kendime 'Ağlama Kemal, sakin kal' dedim ama tutamadım, çok ağladım. Emeklerimizin karşılığını almanın büyük hazzını, mutluluğunu yaşadım. İlk duygum 'Şükür' oldu FUTBOL sahada oynanır, masada değil. Biz Beşiktaş olarak saha içinde kalarak da kazanılacağını herkese gösterdik. Belki de tarihimizin en önemli şampiyonluğuna imza atmayı başardık
Göztepe maçı sonrası gözlerinin kucaklaşmak için başkan Ahmet Nur Çebi'yi aradığını ve Süleyman Seba'yı düşündüğünü söyleyen Kemal Erdoğan şöyle devam etti: "Süleyman Abi bana 'Kemal, Beşiktaş'ın içindeol, asla bırakma' demişti. Ben de o öğüdünü yerine getirdim. Ankara'ya geldiğinde bizde kalıyordu. Baba Hakkı'nın onu alnından öptüğü gibi, beni alnımdan öptü. Çocuklarıma söylediklerini hayatım boyunca unutamam. Ahmet Nur Çebi başkanlığında yaşadığım bu mutluluk ve gurur için Allah'a şükrediyorum. Son düdük sonrası duygu boşalması yaşadım. Kendime 'Kemalağlama, sakin kal' dedim. Ama kendimi tutamadım, ağladım... İlk duygum 'Şükür' oldu."
HANGİSİNİ DAHA ÖNCE ÖDEYECEĞİMİZİ ŞAŞIRDIK
"Beşiktaş için zor bir dönemde göreve geldik. Koşullar pandemi nedeniyle daha da ağırlaştı. Başkanımız ilk önce güven aşıladı. 'Banainanın, kimseyi mağdur etmeyeceğim' dedi ama öyle bir borçla karşı karşıya kaldık ki, hangisini önce ödeyeceğimizi şaşırdık. Başkan büyük fedakârlık yaptı. Kendisi nakit koydu, kefaletlereimza attı, herkesin yapamayacağı şeyler yaptı. Şampiyonluğa ulaşamazsak farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Bu kadar zorlu olacağını hiçbirimiz tahmin etmezdik. Belki de Beşiktaş tarihinin en önemli şampiyonluğunu kazandık."
TEK YÜREK, AİLE GAYRETİYLE ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTIK
"Futbolcu kardeşlerimizden yönetimdeki arkadaşlarımıza, taraftarımızdan teknik ekibimize herkes Beşiktaşlılık kültürü içinde sımsıkı tek yürek oldu. Taraftarımız tribünde olamasa da desteğini her an her ortamda hissettirdi. Onların sevgisi ve tüm Beşiktaş ailesiningayretiyle şampiyonluk geldi. Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum. Ayrıca son dakikaya kadar şampiyonluk yarışını sürdüren rakiplerimizi de kutluyorum. İnşallah bu sezonüç kupayı da kazanmak istiyoruz."
SERGEN YALÇIN MARKA OLACAK
"ŞAMPIYONLUK öyküsünü yazsam, başlığı 'İnanın çocuklar'olurdu. Biz inandık. Sergen Hoca özel bir insan, çokzeki. Beşiktaş teknik adamlığına da yakıştı. Kişiliği, tecrübesi,bilgisi, Beşiktaş kültürüyle dünya futbolunda güçlübir marka olacağına inanıyorum. Ekibiyle birlikte büyükbir özveri ile varlığını hissettirdi. Mevcut kadrodan en üstseviyede verim almayı başardı. Onun önderliğinde takımımızınbu başarıyı çok üst seviyelere taşıyacağına inanıyorum.Bu sezon tüm sporseverler, Sergen Yalçın'ın oynattığıfutboldan büyük keyif aldı bence..."
BİLİNÇLİ HATA YAPMIYORLAR
"FUTBOL büyük bir endüstri. Kulüpleri de büyük işletmeler olarak düşünün. Yönetimde görevler paylaşılmış durumda. Bu süreçlerde de Beşiktaş değerleri bize yol gösterici oluyor. Bizim amacımız; hak edenkazansın, Türk futbolu kazansın. Futbol sahada oynanır, masa başında değil. Masa başında ancak tavla ve satranç oynarsınız. Beşiktaş saha içinde kalarak da kazanılacağını gösterdi. Futbol hatalar oyunu. Hakemler de bazen hata yapıyor. En önemlisi bunları minimuma indirmek. Hakemlerimizin bilinçli hatayaptıklarını zannetmiyorum. Onlar da insan, baskıdan, söylemlerden etkileniyorlar."
GELECEĞİMİZİ İPOTEK ALTINA ALMAYACAĞIZ
"Teknik direktörümüzün değerlendirmeleri ve istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları hızla başlayacak. Beşiktaş'ın geleceğini ipotek altına almadan, daha önce yaşanan sıkıntıları göz ardı etmeden, hem eskiden gelen yüklerden kurtulup hem Beşiktaş'ı geleceğe taşımak için adımlar atacağız."