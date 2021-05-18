Son dakika: Beşiktaş, Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İmzalar transfer sezonu resmi olarak başladığında atılacak. Salih Uçan bu sezon ligde 35 maçta forma giydi. 27 yaşındaki oyuncu 2 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

2012'de Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Salih Uçan, sırasıyla Roma, Sion ve Empoli'de kiralık olarak forma giydikten sonra 2019 yılında bedelsiz olarak Alanyaspor'un yolunu tutmuştu.