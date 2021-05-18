Terim'in bilgi-becerisi, deneyimleri ve yaşadıkları mevcut dört adayın da önündedir. Fatih Terim ile ortak çalışmak; bilgi alışverişinde bulunmak hiçbir aday için kompleks olmamalıdır. Benim çok sevdiğim bir söz şöyle der: Akıllı adamlar aklını kullanır, daha akıllı olanlar başkalarının da aklını kullanır.. Bence 4 aday tek başına G.Saray'ı yönetmeye talip olacaklarına birleşip listelerindeki en güçlü isimlerle tek liste yaparak seçime girmelidir.