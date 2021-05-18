Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! "Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı"
Giriş Tarihi: 18.5.2021 09:25 Son Güncelleme: 18.5.2021 09:28

Son dakika: 'ın yıldızına şok sözler! "Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı"

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı

Son dakika haberi... Süper Lig'de şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran 'da taşlar yerinden oynuyor. yazarı , Galatasaray'ın seçim gündemini ve 'in takımdaki geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Usta yazar, Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız oyuncusunu da yerden yere vurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'de şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran 'da taşlar yerinden oynuyor. yazarı , Galatasaray'ın seçim gündemini ve 'in takımdaki geleceğiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı

- Fatih Terim, Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası adeta kulübe veda etti. Şimdi ne olacak?

"Başkan , kendi egolarına göre değil menfaatlerine göre hareket etmelidir. Cengiz, yeni yönetime görevi devretmeden önce (belki de seçime girip kazanabilir) 'in opsiyon hakkını kullanmalıdır. Seçimlerin haziranda yapılacağını düşünürsek, Galatasaray'ı tanımayan bir hocaya teslim etmek risk olur.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı

Terim, ilkeli bir teknik adamdır ve hayatı boyunca 'gelen ağam giden paşam' tavrını sergilememiştir. Yeni yönetim göreve geldiğinde Terim'le çalışmayabilir, Terim de istifasını gözünü kırpmadan verir. Ama transfer konusunda Terim'in verdiği rapor doğrultusunda hareket edildiğini öğrendim. Bu güzel bir hamle.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı

Kalması gereken oyuncularla sözleşmeler yenilenecek, bazı kiralık oyuncuların tekrar 'da oynaması için görüşmeler yapılacak. Başkan Cengiz öfkeli olabilir, kırgın olabilir ama eğer konu Galatasaray ise gerisi teferruattır ve G.Saray'ın menfaatleri de Terim'le yola devam etmektir. Başkanın öfkeyle hareket etmesi yanlış olur."

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı

FALCAO TÜCCAR FUTBOLCU

- Falcao ile yollar ayrılmalı mı? Kolombiyalı oyuncu kendini Galatasaray'a ait hissetmedi mi, yoksa tamamen şanssızlık mı her şey?

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı

" tüccar futbolcu zihniyetine örnek gösterilebilecek bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Oturduğu yerden para kazandı, tribünde ve kulübede geçirdiği süre, sahada görev aldığı süreden daha fazladır.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı

Şimdi bir örnek vereceğim; Mısırlı Kovid olmuştu, negatif çıktığı gün G.Saray'ın Antalya ile maçı vardı. Uçağa bindi, Antalya'ya gitti ve oyuna sonradan girerek G.Saray'a 3 puan kazandırdı.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı

Bunun ötesinde Beşiktaş maçında ayağına ağır bir darbe almıştı. 6 hafta oynayamayacağı söyleniyordu. Şiş ayakla Denizli'ye gitti, oyuna sonradan girdi ve iki gol attı.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı

Bir tarafta fedakârlık yapan , bir tarafta 'Kılım döndü' deyip fedakârlıktan kaçınan . Bir dünya yıldızı olmasına rağmen Falcao, profesyonellik anlamında G.Saray'ı resmen yarı yolda bıraktı.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı

, 3'e 5'e bakmadan yollarını ayırmalıdır. Eğer parasını ödemek zorunda kalacaksa bundan sonra , Florya'daki halı sahada çalışmalıdır. Çünkü hiçbir futbolcu G.Saray'dan büyük değildir."

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı

ASLAN'A İKİ BEK, STOPER VE BİR GOLCÜ LAZIM

- Bu kadrodan kimler gitmeli.. Hangi bölgelere oyuncu alınmalı?

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı

"Saracchi'yi ben bir daha kiralamam. Linnes ile de yola devam etmem. Luyindama'yı satabilme şansı varsa iyi olur. Bir stoper alınmalıdır.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı

Donk bir yıl daha kalabilir, Fernandes yeniden kiralanmalıdır. Şampiyonluk yarışında taşın altına elini koymayan 'ye 'kulüp bul' denmelidir.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı

Onyekuru ile ilgili düşüncelerim değişti. Eğer yıldız oyuncuyla sözleşme yapılacaksa kulüp menfaatine yönelik maddeler konmalıdır.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı

Halil ya kiralanabilir ya da satın alınabilir. Emre Akbaba ve Ömer Bayram kadroda yer alabilir. Arda'yla da şartlı sözleşme yapılmalıdır.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı

Marcao'nun da sözleşmesi güçlendirilmelidir. Yani G.Saray'a sağ bek, sol bek, stoper, hatta iyi bir santrfor alınmalıdır."

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı

4 BAŞKAN ADAYI BİRLEŞİP TEK LİSTE YAPMALI

- Başkan adayları Metin Öztürk, Burak Elmas, Işın Çelebi ve Eşref Hamamcıoğlu... Seçimin favorisi var mı? Terim için nasıl bir karar almalılar?

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı

"4 adayın da 'den daha iyi bir teknik direktör bulacaklarını düşünmüyorum. Güçlü başkanlara karşı Terim her zaman saygılı olmuştur ama arkadan dolananlara, dedikodu üretenlere, bilgi sahibi olmadan sırf kendi menfaatleri için haber uçuran yönetici ve başkanlara karşı da asla taviz vermemiştir. Terim sıradan bir teknik adam değildir. Türkiye'de sadece G.Saray'da çalışmış, sayısız başarılara imza atmış, kupalar kazanmış, Avrupa'daki başarının mimarlarından biri olmuştur.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı

Terim'in bilgi-becerisi, deneyimleri ve yaşadıkları mevcut dört adayın da önündedir. ile ortak çalışmak; bilgi alışverişinde bulunmak hiçbir aday için kompleks olmamalıdır. Benim çok sevdiğim bir söz şöyle der: Akıllı adamlar aklını kullanır, daha akıllı olanlar başkalarının da aklını kullanır.. Bence 4 aday tek başına G.Saray'ı yönetmeye talip olacaklarına birleşip listelerindeki en güçlü isimlerle tek liste yaparak seçime girmelidir.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı

'ın kaybedecek zamanı yok. Eğer bu 4 aday da ekonomik güce sahip değillerse, 'O verecek, bu verecek' diye göreve soyunacaklarsa doğru olmaz. Başkan güçlü olmalıdır, kredi limiti yüksek olmalı, gerektiğinde kasa kolaylığı sağlayacak ekonomik yapıya sahip olmalıdır. Maalesef 4 adayın da böyle bir gücü yok."

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Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! "Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı"
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