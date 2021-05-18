Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Kariyerine orta saha olarak başlayan daha sonra Göztepe'de stoper pozisyonuna evrilen Alpaslan Öztürk, Fatih Terim ile çalışmayı çok istiyor. Bonservisi elinde olan Alpaslan Öztürk'ü Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe ve Beşiktaş da istiyor.
SON DAKİKA: FATİH TERİM KALIRSA ALPASLAN ÖZTÜRK GELECEK!
1993 doğumlu stoper Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer alıyor. Ahmet Çalık'ın Konyaspor'a gönderilmesi sonrasında Galatasaray'ın Türk stoperi kalmadı. Emin Bayram da Boluspor'a kiralanmıştı.
Galatasaray stoper bölgesinde Ryan Donk, Marcao ve Luyindama'ya alternatif olarak yerli bir isim aranıyor. Göztepe ile anlaşması sona eren Alpaslan Öztürk, stoper için en ciddi aday. Deneyimli stoper son hafta karşılaşmasında da Beşiktaş'a gol atmıştı.
ALPASLAN ÖZTÜRK'Ü GALATASARAY DIŞINDA BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR!
Sezon şampiyon kapatan Beşiktaş da Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katmak istiyor. Transfer yaparken bonservis ücreti ödemek istemeyen kulüpler, sözleşmeleri sona ermiş oyuncuları yakından takip ediyor.
FATİH TERİM İLE ÇALIŞMAYI ÇOK İSTİYOR!
Bu sezon 3 gol atan Alpaslan Öztürk, milli takıma da çağrılmıştı. Alpaslan Öztürk'ün milli takıma çağrıldığı andaki sevinç büyük ilgi görmüştü. Deneyimli stoper, Fatih Terim ile çalışmayı çok istiyor. Galatasaray'da Terim'in durumu transferdeki en önemli faktör olacak.
Göztepe ile sözleşmesini uzatmayan Alpaslan Öztürk kulübüne veda etti. Birçok takımdan teklif alan Alpaslan, Fatih Terim'in Galatasaray'daki durumunun netleşmesini bekliyor.
Yerli stoperi olmayan sarı-kırmızılıların listesinde olan 1993 doğumlu savunmacı, Terim'le çalışmayı çok istiyor. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Alpaslan stoperin dışında sağ bek ve orta sahada da görev yapabiliyor.
HATAY DEPLASMANINDA GEDSON STOPER OYNAMIŞTI...
Galatasaray'ın Hatayspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada hem Marcao hem de Luyindama cezalı durumdaydı. Donk ile birlikte Gedson Fernandes forma giymişti.
Hatayspor'un ilk yarıdaki ataklarına engel olamayan Gedson Fernandes'in yerine ikinci yarı Şener Özbayraklı stoper bölgesinde forma giymişti. Hatayspor, Galatasaray maçının ilk yarısı 2-0 tamamlanmıştı.
Son anlarda Hatayspor, Diouf ile bir gol daha bulup maçı 3-0 kazanmıştı. Galatasaray'ın stoper sorunu o maçtan sonra iyice açığa çıkmıştı.