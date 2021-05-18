Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Transferin gözdesi Alpaslan Öztürk, Fatih Terim'i bekliyor! Ezeli rakip de istiyor...
Giriş Tarihi: 18.5.2021 16:14 Son Güncelleme: 18.5.2021 16:28

: Transferin gözdesi , 'i bekliyor! Ezeli rakip de istiyor...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Transferin gözdesi Alpaslan Öztürk, Fatih Terim'i bekliyor! Ezeli rakip de istiyor...

... Bu sezon Göztepe'de sergilediği performansla milli takıma kadar yükselen , yeni sezonda Galatasaray'da forma giymeyi çok istiyor. Dün akşam Göztepe'den ayrıldığını duygusal bir video ile açıklayan Alpaslan'ın yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği büyük merak konusu. Başarılı oyuncunun hangi takımda forma giyeceği Galatasaray'daki soru işaretlerinin giderilmesine bağlı. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'dan transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Kariyerine orta saha olarak başlayan daha sonra Göztepe'de stoper pozisyonuna evrilen , ile çalışmayı çok istiyor. Bonservisi elinde olan Alpaslan Öztürk'ü Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe ve Beşiktaş da istiyor.

Son dakika: Transferin gözdesi Alpaslan Öztürk, Fatih Terim'i bekliyor! Ezeli rakip de istiyor...

SON DAKİKA: FATİH TERİM KALIRSA ALPASLAN ÖZTÜRK GELECEK!

1993 doğumlu stoper Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer alıyor. Ahmet Çalık'ın Konyaspor'a gönderilmesi sonrasında Galatasaray'ın Türk stoperi kalmadı. Emin Bayram da Boluspor'a kiralanmıştı.

Son dakika: Transferin gözdesi Alpaslan Öztürk, Fatih Terim'i bekliyor! Ezeli rakip de istiyor...

Galatasaray stoper bölgesinde Ryan Donk, Marcao ve Luyindama'ya alternatif olarak yerli bir isim aranıyor. Göztepe ile anlaşması sona eren , stoper için en ciddi aday. Deneyimli stoper son hafta karşılaşmasında da Beşiktaş'a gol atmıştı.

Son dakika: Transferin gözdesi Alpaslan Öztürk, Fatih Terim'i bekliyor! Ezeli rakip de istiyor...

ALPASLAN ÖZTÜRK'Ü GALATASARAY DIŞINDA BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR!

Sezon şampiyon kapatan Beşiktaş da 'ü kadrosuna katmak istiyor. Transfer yaparken bonservis ücreti ödemek istemeyen kulüpler, sözleşmeleri sona ermiş oyuncuları yakından takip ediyor.

Son dakika: Transferin gözdesi Alpaslan Öztürk, Fatih Terim'i bekliyor! Ezeli rakip de istiyor...

FATİH TERİM İLE ÇALIŞMAYI ÇOK İSTİYOR!

Bu sezon 3 gol atan , milli takıma da çağrılmıştı. Alpaslan Öztürk'ün milli takıma çağrıldığı andaki sevinç büyük ilgi görmüştü. Deneyimli stoper, ile çalışmayı çok istiyor. Galatasaray'da Terim'in durumu transferdeki en önemli faktör olacak.

Son dakika: Transferin gözdesi Alpaslan Öztürk, Fatih Terim'i bekliyor! Ezeli rakip de istiyor...

Göztepe ile sözleşmesini uzatmayan kulübüne veda etti. Birçok takımdan teklif alan Alpaslan, 'in Galatasaray'daki durumunun netleşmesini bekliyor.

Son dakika: Transferin gözdesi Alpaslan Öztürk, Fatih Terim'i bekliyor! Ezeli rakip de istiyor...

Yerli stoperi olmayan sarı-kırmızılıların listesinde olan 1993 doğumlu savunmacı, Terim'le çalışmayı çok istiyor. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Alpaslan stoperin dışında sağ bek ve orta sahada da görev yapabiliyor.

Son dakika: Transferin gözdesi Alpaslan Öztürk, Fatih Terim'i bekliyor! Ezeli rakip de istiyor...

HATAY DEPLASMANINDA GEDSON STOPER OYNAMIŞTI...

Galatasaray'ın Hatayspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada hem Marcao hem de Luyindama cezalı durumdaydı. Donk ile birlikte Gedson Fernandes forma giymişti.

Son dakika: Transferin gözdesi Alpaslan Öztürk, Fatih Terim'i bekliyor! Ezeli rakip de istiyor...

Hatayspor'un ilk yarıdaki ataklarına engel olamayan Gedson Fernandes'in yerine ikinci yarı Şener Özbayraklı stoper bölgesinde forma giymişti. Hatayspor, Galatasaray maçının ilk yarısı 2-0 tamamlanmıştı.

Son dakika: Transferin gözdesi Alpaslan Öztürk, Fatih Terim'i bekliyor! Ezeli rakip de istiyor...

Son anlarda Hatayspor, Diouf ile bir gol daha bulup maçı 3-0 kazanmıştı. Galatasaray'ın stoper sorunu o maçtan sonra iyice açığa çıkmıştı.

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Son dakika: Transferin gözdesi Alpaslan Öztürk, Fatih Terim'i bekliyor! Ezeli rakip de istiyor...
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