Tekne turuna izin yok

YARIN Vodafone Park'ta lig şampiyonluğu kupasını alacak olan Beşiktaş'ta, kutlama planları da belli oldu. Törenin saat 19.03'te başlayacağı bildirildi. Siyahbeyazlı futbolseverler, törene katılıp katılamayacaklarını beklerken açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi. Kutlamalarataraftar alınmayacağı ve tekne organizasyonuda yapılmayacağı duyuruldu.
SAKARYA NEHRİ SİYAH-BEYAZ
Beşiktaşlı tarafarlar, şampiyonluk kutlamalarını sürdürüyor. Futbolseverler, dün Sakarya Nehri üzerinde teknelerde meşalelerle zafer turu attı.
BORSADA DA ŞAMPİYON BEŞIKTAŞ, Borsa İstanbul'da işlem gören 4 kulüp içerisinde yıl başından bu yana en iyi getiriyi sağlayarak bu alanda da rakiplerini geride bıraktı. Geçen seneyi 4.04 liradan tamamlayan kulübün hisse senedi fiyatı dün önceki kapanışa göre yüzde 8.9 yükselerek 9.92'yi gördü. Borsada Fenerbahçe, Galatasarayve Trabzonspor hisseleri yılbaşından buyana değer kaybederken, en çok gerileyensarı-lacivertlilerin hisseleri oldu.