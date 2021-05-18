Tekne turuna izin yok

YARIN Vodafone Park'ta lig şampiyonluğu kupasını alacak olan Beşiktaş'ta, kutlama planları da belli oldu. Törenin saat 19.03'te başlayacağı bildirildi. Siyahbeyazlı futbolseverler, törene katılıp katılamayacaklarını beklerken açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi.Beşiktaşlı tarafarlar, şampiyonluk kutlamalarını sürdürüyor. Futbolseverler, dün Sakarya Nehri üzerinde teknelerde meşalelerle zafer turu attı.Borsa İstanbul'da işlem gören 4 kulüp içerisinde yıl başından bu yana en iyi getiriyi sağlayarak bu alanda da rakiplerini geride bıraktı. Geçen seneyi 4.04 liradan tamamlayan kulübün hisse senedi fiyatı dün önceki kapanışa göre yüzde 8.9 yükselerek 9.92'yi gördü.