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Giriş Tarihi: 18.5.2021

Tekne turuna izin yok

Tekne turuna izin yok
YARIN Vodafone Park'ta lig şampiyonluğu kupasını alacak olan Beşiktaş'ta, kutlama planları da belli oldu. Törenin saat 19.03'te başlayacağı bildirildi. Siyahbeyazlı futbolseverler, törene katılıp katılamayacaklarını beklerken açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi. Kutlamalara taraftar alınmayacağı ve tekne organizasyonu da yapılmayacağı duyuruldu.

SAKARYA NEHRİ SİYAH-BEYAZ
Beşiktaşlı tarafarlar, şampiyonluk kutlamalarını sürdürüyor. Futbolseverler, dün Sakarya Nehri üzerinde teknelerde meşalelerle zafer turu attı.

BORSADA DA ŞAMPİYON
BEŞIKTAŞ, Borsa İstanbul'da işlem gören 4 kulüp içerisinde yıl başından bu yana en iyi getiriyi sağlayarak bu alanda da rakiplerini geride bıraktı. Geçen seneyi 4.04 liradan tamamlayan kulübün hisse senedi fiyatı dün önceki kapanışa göre yüzde 8.9 yükselerek 9.92'yi gördü. Borsada Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor hisseleri yılbaşından bu yana değer kaybederken, en çok gerileyen sarı-lacivertlilerin hisseleri oldu.

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Tekne turuna izin yok
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