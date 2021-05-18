TFF 1. Lig'de Play-off heyecanı! Altınordu ve Samsunspor karşı karşıya geliyor -CANLI

TFF 1. Lig'de play-off bugün de devam ediyor. Zorlu maçta Altınordu ile Samsunspor play-off birinci maçında karşı karşıya geliyor. Samsunspor, TFF 1. Lig'i 3. sırada tamamlamıştı. Altınordu ise ligi 6. sırada tamamlayarak play-off'lara katılmaya hak kazanmıştı. Maç öncesi iki takımın da 11'i belli oldu. Maçta ilk yarı 0-0 sona erdi.
CANLI SKOR (İlk yarı sona erdi)
Altınordu 0-0 Samsunspor
MAÇTA DAKİKALAR
14' Sarı kart! Altinordu takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Kahraman Demirtas.
23' Samsunspor takımında Yasin Öztekin sarı kart ile cezalandırıldı.
42' Altinordu takımında sarı kart gören oyuncu Recep Aydın.
İLK YARI SONA ERDİ
Altınordu: Erhan, Salih, Kahraman, Yusuf, Sinan, Oğulcan, Ahmet İlhan, Furkan, Enis Destan, Recep, Metehan
Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Yalçın, Mücahit, Djedje, Gökhan, Savicevic, Yasin, Hamroun, Nadir