Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF 1. Lig'de Play-off heyecanı! Altınordu ve Samsunspor karşı karşıya geliyor -CANLI-
Giriş Tarihi: 18.5.2021 17:45 Son Güncelleme: 18.5.2021 18:48

TFF 1. Lig'de Play-off heyecanı! ve karşı karşıya geliyor -CANLI-

TFF 1. Lig'de Play-off heyecanı! Altınordu ve Samsunspor karşı karşıya geliyor -CANLI-

TFF 1. Lig'de play-off heyecanı devam ediyor. Bugün zorlu maçta ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig için mücadele eden Altınordu ve Samsunspor play-off birinic maçı saat 18:00'da başladı. Maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Maçın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.

TFF 1. Lig'de play-off bugün de devam ediyor. Zorlu maçta Altınordu ile Samsunspor play-off birinci maçında karşı karşıya geliyor. Samsunspor, TFF 1. Lig'i 3. sırada tamamlamıştı. Altınordu ise ligi 6. sırada tamamlayarak play-off'lara katılmaya hak kazanmıştı. Maç öncesi iki takımın da 11'i belli oldu. Maçta ilk yarı 0-0 sona erdi.

CANLI SKOR (İlk yarı sona erdi)

Altınordu 0-0 Samsunspor

CANLI ANLATIM

MAÇTA DAKİKALAR

14' Sarı kart! Altinordu takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Kahraman Demirtas.

23' Samsunspor takımında Yasin Öztekin sarı kart ile cezalandırıldı.

42' Altinordu takımında sarı kart gören oyuncu Recep Aydın.

İLK YARI SONA ERDİ

Altınordu: Erhan, Salih, Kahraman, Yusuf, Sinan, Oğulcan, Ahmet İlhan, Furkan, Enis Destan, Recep, Metehan

Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Yalçın, Mücahit, Djedje, Gökhan, Savicevic, Yasin, Hamroun, Nadir

EN ÇOK OKUNANLAR

19 Mayıs yasak var mı, çarşamba günü yarın resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İşte esnafa hibe desteği müjdesinin detayları
Bakanlar Kurulu Toplantısı sonuçları 17 Mayıs: Kabine Toplantısı kararları ne oldu ve sonuçları nedir?
Son dakika: Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! 4 isim için 10 milyon Euro
Son dakika | Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Yüreklere su serpecek müjde!
Esnafa 3 Bin TL ve 5 bin TL hibe desteği başvurusu ekranı! 2021 Esnaf desteği hibe yardımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
Son dakika! Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç para olacak?
Kripto paralar Elon Musk'ın oyuncağı oldu! Yeni Bitcoin açıklaması kafaları karıştırdı
Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! "Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı"
Son dakika: Burak Yılmaz'ın Fransa'yı sallayan görüntüsü! "Göreceksiniz, herkese karşı biz..."
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF 1. Lig'de Play-off heyecanı! Altınordu ve Samsunspor karşı karşıya geliyor -CANLI-
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA