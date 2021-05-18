Trabzonspor’dan Caulker hamlesi

Trabzonspor'da transfer harekâtında sıra stopere geldi. Forvetin yanı sıra defansını da güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, sağ bek için Roma'danile anlaşırken, Norveçlide teklif götürmüştü. İranlı stopersözleşmesinin sona ermesiyle birlikte yeniden anlaşılamaması üzerine Trabzonspor, Alanyaspor ile kontratı bitengözünü dikti. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istediği 29 yaşındaki oyuncu ile İstanbul'da bir araya gelen bordo-mavililer, tekliflerini sundu. İngiliz stoperin, Trabzonspor'a sıcak baktığını belirttiği ancak düşünmek için biraz süre istediği öğrenildi.