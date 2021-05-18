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Giriş Tarihi: 18.5.2021

Trabzonspor’dan Caulker hamlesi

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’dan Caulker hamlesi

Bonservisi elinde olan Caulker ile İstanbul’da masaya oturan teklifini sundu. ve Beşiktaş’ın da takip ettiği tecrübeli oyuncu ise düşünmek için süre istedi

Trabzonspor'da transfer harekâtında sıra stopere geldi. Forvetin yanı sıra defansını da güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, sağ bek için Roma'dan Bruno Peres ile anlaşırken, Norveçli sol bek Meling'e de teklif götürmüştü. İranlı stoper Hosseini'nin sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte yeniden anlaşılamaması üzerine Trabzonspor, Alanyaspor ile kontratı biten Caulker'e gözünü dikti. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istediği 29 yaşındaki oyuncu ile İstanbul'da bir araya gelen bordo-mavililer, tekliflerini sundu. İngiliz stoperin, Trabzonspor'a sıcak baktığını belirttiği ancak düşünmek için biraz süre istediği öğrenildi.

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Trabzonspor’dan Caulker hamlesi
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