Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıkları başladı
Giriş Tarihi: 19.5.2021 22:31 Son Güncelleme: 19.5.2021 22:49

'ın EURO 2020 hazırlıkları başladı

DHA
A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıkları başladı

Haziran ayında başlayacak olan EURO 2020 için hazırlık kampına giren , EURO 2020 öncesinde ilk kamp sürecine 'da başladı. A Milli Takım, kamptaki ilk çalışmasını konaklama yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort’un sahasında gerçekleştirdi

A Milli Takım, kamptaki ilk çalışmasını konaklama yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00'da başlayan antrenmandan önce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle teknik heyet, oyuncular ve personel Türk bayrağıyla bu önemli bayramı kutladılar. Antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerine çalışmalar yapıldı. İdmanda henüz ligleri bitmeyen futbolcular ile kupa törenine katılan Beşiktaş'tan gelecek oyuncular ise yer almadı.

Ay Yıldızlı ekibin antrenmanında şu isimler yer aldı: "Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan, Mahmut Tekdemir, Taylan Antalyalı, Ozan Tufan, Abdülkadir Ömür, Halil Akbunar, Cengiz Ünder, Efecan Karaca ve Halil Dervişoğlu."

Öte yandan, İrfan Can Kahveci, düz koşu ile antrenmanı tamamlarken, Umut Meraş da antrenman sonrası kampa katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bitcoin depremi! Kripto paralar Elon Musk'ın ardından Çin haberiyle çakıldı
19 Mayıs’ta yasak var mı? 19 Mayıs 2021 bugün sokağa çıkma yasağı var mı, resmi tatil mi olacak?
Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı için...
Son dakika: Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! 4 isim için 10 milyon Euro
SON DAKİKA: Emekli Temmuz zammı için 2 kritik veri kaldı! SSK-BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Son dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Meğer yönetim...
Son dakika haberi: Ünlü sanatçı Oğuz Yılmaz'dan acı haber!
MEB'den Meşale Bende 19 Mayıs sertifikası sürprizi! Meb.gov.tr "Meşale Bende" başvurusu nasıl yapılır? İşte 19 Mayıs'a özel etkinlik!
Son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Galatasaray açık ara zirvede...
Son dakika | Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Yüreklere su serpecek müjde!
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıkları başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA