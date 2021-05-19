Alpaslan beklemede

GÖZTEPE ile sözleşmesini uzatmayan Alpaslan Öztürk kulübüne veda etti. Birçok takımdan teklif alan Alpaslan, Fatih Terim'in Galatasaray'daki durumunun netleşmesini bekliyor. Yerli stoperi olmayan sarı-kırmızılıların listesindeki 1993 doğumlu savunmacı, Terim'le çalışmayı çok istiyor. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Alpaslan,Ligin son haftasında oynanan maçların sevkleri açıklandı. TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ı usulsüz seyirci alma ve talimatlara aykırı hareket, Arda Turan'ı sportmenliğe aykırı açıklama, Göztepe'yi usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareket, Beşiktaş'ı saha olayları ve talimatlara aykırı hareket, siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi'yi de talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya gönderdi