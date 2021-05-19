Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Baba gözünüz aydın
Giriş Tarihi: 19.5.2021

Baba gözünüz aydın

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Baba gözünüz aydın

’de golleriyle tarih yazan 35 yaşındaki oyuncu, “Şampiyonluk çok yakıştı” diyerek Kanadalı’yı överken ise “Artık sıra sende” yanıtını verdi

Beşiktaş'ın şampiyonluğunun ardından eski dostlar da telefonlara sarıldı. Burak Yılmaz, kongre üyesi olduğu Beşiktaş'ın şampiyonluk sevincini yöneticileri ve eski takım arkadaşlarını arayarak yaşadı. Siyah-beyazlıların emektar ismi Atiba Hutchinson ile görüntülü görüşen Burak Yılmaz, "Baba gözünüz aydın! Hepinizi tebrik ediyorum, sonuna kadar hak ettiniz. Sezon boyunca şampiyonluğunuz için dua ettim. Mücadeleniz hiç bitmedi, ne kadar istediğinizi herkese gösterdiniz. Şampiyonluk size çok yakıştı, tüm Beşiktaşlıları gururlandırdınız" ifadelerini kullandı.

KRAL OLDUĞUNU GÖSTERDİN
Kanadalı oyuncu ise "Biz de hep seni takipteyiz. Sizin önünüzde de bir final var ve şampiyon siz olacaksınız. Sen de kral olduğunu orada da gösterdin. Şampiyonluğunu bekliyoruz" yanıtını verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

19 Mayıs’ta yasak var mı? 19 Mayıs bugün sokağa çıkma yasağı var mı, resmi tatil mi?
Son dakika: Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! 4 isim için 10 milyon Euro
Son dakika | Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Yüreklere su serpecek müjde!
SON DAKİKA: Bakan Soylu açıkladı! Diyarbakır'daki patlama sesinin nedeni belli oldu
Fenerbahçe'de Ali Koç yeni liste hazırlıyor! Aziz Yıldırım sürprizi
İstanbul'a müjde! Mahmutbey trafiğini rahatlatacak proje hizmete açılıyor
Esnaf hibe destek paketi başvurusu 2021: Hibe desteği nedir, kime verilecek, ne zaman ve nasıl alınacak?
Koronavirüs aşısı sonrası bu hatayı yapmayın! Aşının etkisini azaltıyor…
Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın! Sergen Yalçın İzmir'de tarihe geçti...
Son dakika! Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç para olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Baba gözünüz aydın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA