Baba gözünüz aydın

Beşiktaş'ın şampiyonluğunun ardından eski dostlar da telefonlara sarıldı. Burak Yılmaz, kongre üyesi olduğu Beşiktaş'ın şampiyonluk sevincini yöneticileri ve eski takım arkadaşlarını arayarak yaşadı. Siyah-beyazlıların emektar ismi Atiba Hutchinson ile görüntülü görüşen Burak Yılmaz, "Hepinizi tebrik ediyorum, sonuna kadar hak ettiniz. Sezon boyunca şampiyonluğunuz için dua ettim.Şampiyonluk size çok yakıştı, tüm Beşiktaşlıları gururlandırdınız" ifadelerini kullandı.Kanadalı oyuncu iseyanıtını verdi.