Lille’de golleriyle tarih yazan 35 yaşındaki oyuncu, “Şampiyonluk çok yakıştı” diyerek Kanadalı’yı överken Atiba ise “Artık sıra sende” yanıtını verdi
Beşiktaş'ın şampiyonluğunun ardından eski dostlar da telefonlara sarıldı. Burak Yılmaz, kongre üyesi olduğu Beşiktaş'ın şampiyonluk sevincini yöneticileri ve eski takım arkadaşlarını arayarak yaşadı. Siyah-beyazlıların emektar ismi Atiba Hutchinson ile görüntülü görüşen Burak Yılmaz, "Baba gözünüz aydın! Hepinizi tebrik ediyorum, sonuna kadar hak ettiniz. Sezon boyunca şampiyonluğunuz için dua ettim. Mücadelenizhiç bitmedi, ne kadar istediğiniziherkese gösterdiniz. Şampiyonluk size çok yakıştı, tüm Beşiktaşlıları gururlandırdınız" ifadelerini kullandı.
KRAL OLDUĞUNU GÖSTERDİN
Kanadalı oyuncu ise "Biz de hep seni takipteyiz.Sizin önünüzde de bir final varve şampiyon siz olacaksınız. Sen de kralolduğunu orada da gösterdin. Şampiyonluğunubekliyoruz" yanıtını verdi.