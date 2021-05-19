Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un Salih Uçan yarışı!

Beşiktaş'ta Josef ve Atiba'nın yanında 3. adam her zaman bir soru işareti taşıdı. Salih hem bu mevkiye hem de 8 numara oynama özelliği ile Atiba'nın yerine düşünülebilecek en doğru tercih. Pandemi döneminde 27 yaşında bonservisi elinde bir Türk futbolcuyu böyle bir performansın ardından kimse kaçırmak istemez.