Bülent Uygun: Sumudica, 'Mourinho gelse kurtaramaz' derken belki doğru söylüyordu

Bülent Uygun, Çaykur Rizespor'un Avrupa kupalarını hak eden bir kulüp olduğunu belirtti. Teknik direktör Sumudica'dan görevi devraldığı dönemde takımın 8 maç galip gelemediğini hatırlatarak, önceki süreçlerde yaşadığı sendromların takımı psikolojik olarak büyük çöküntüye uğrattığını aktardı. Uygun, Kovid-19 ve yaşanan sorunlar nedeniyle takımın düşmenin en büyük adayı olarak gösterildiğini ifade etti.

Göreve geldiğinde takımın üzerindeki düşme psikolojisinin oluşturduğu etkiler ve mutsuzluk sürecini ortadan kaldırmayı ilk hedef olarak belirlediklerine değinen Uygun, hem taktik hem sistem değişimine giderken futbolcunun kalbine dokunduklarını, camiadaki olumsuz düşünceleri kulüp başkanı Hasan Kartal, yönetim kurulu ve taraftarın desteği ile aştıklarını anlattı.

Teknik ekipte yer alan görev arkadaşlarının da katkıları ve 13 haftadaki değişim ile Çaykur Rizespor'un haftalar önce ligde kalmayı garantilediğini anımsatan Uygun, bu durumun mutluluk verici olduğunu ama yeterli olmadığını dile getirdi.