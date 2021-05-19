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Giriş Tarihi: 19.5.2021 16:27 Son Güncelleme: 19.5.2021 16:31

Levin Öztunalı'yı transfer etti!

AA
Union Berlin Levin Öztunalı'yı transfer etti!

Almanya  takımlarından , takımından Türk kökenli futbolcu Levin Mete Öztunalı'yı transfer ettiğini duyurdu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun transfer bedeli ödenmeden transfer edildiği belirtildi.

Almanya Bundesliga takımlarından Union Berlin, Mainz 05 takımından Türk kökenli futbolcu Levin Mete Öztunalı'yı transfer ettiğini duyurdu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun transfer bedeli ödenmeden transfer edildiği belirtildi.

Union Berlin yöneticilerinden Oliver Rehnert, Levin Mete Öztunalı'nın Bundeslgida'da tecrübe kazanmış bir futbolcu olduğunu ifade ederek, transferi gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu kaydetti.

Almanya'nın efsane futbolcularından Uwe Seeler'in torunu olan Levin Mete, Bundesliga'da Bayer Leverkusen, Werder Bremen ve Mainz 05 takımlarında 169 kez forma giydi ve 12 gol attı.

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Union Berlin Levin Öztunalı'yı transfer etti!
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