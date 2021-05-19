Burak Yılmaz'dan Atiba'ya: Sezon boyunca şampiyonluğunuz için dua ettim

KRAL OLDUĞUNU GÖSTERDİN

Kanadalı oyuncu ise "Biz de hep seni takipteyiz. Sizin önünüzde de bir final var ve şampiyon siz olacaksınız. Sen de kral olduğunu orada da gösterdin. Şampiyonluğunu bekliyoruz" yanıtını verdi.