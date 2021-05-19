FIFA'dan Beşiktaş paylaşımı! "Herkes Türkiye'nin kralını selamlasın..."

Süper Lig'de 16. şampiyonluğunu 84 puanla elde eden Beşiktaş'ta, şampiyonluk kutlamaları 19 Mayıs'ta saatler 19.03'ü gösterdiğinde, Vodafone Park'ta büyük bir çoşkuyla başladı. İstanbul Boğazı'nda 10'larca tekneyle birlikte Vodafone Park'a hareket eden siyah-beyazlılar, şampiyonlu kutlamalarına başladı.

Bu şampiyonluk görüntülerine sessiz kalmayan FIFA, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Boğaz'daki görüntüleri paylaşan FIFA, "Çifte kupa kazandılar. Şampiyonluğu gezegendeki en tutkulu taraftarlarla sıradışı bir şekilde kutladılar. Herkes Türkiye'nin kralını selamlasın" ifadelerini kullandı.