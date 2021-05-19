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Giriş Tarihi: 19.5.2021 19:57

'dan paylaşımı! "Herkes Türkiye'nin kralını selamlasın..."

FIFA'dan Beşiktaş paylaşımı! Herkes Türkiye'nin kralını selamlasın...

, 'in 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak 16. lig şampiyonluğunu elde etti. () siyah-beyazlıların bu şampiyonluğuna sessiz kalmadı. Twitter hesabından paylaşım yapan FIFA, "Herkes Türkiye'nin kralını selamlasın." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 16. şampiyonluğunu 84 puanla elde eden Beşiktaş'ta, şampiyonluk kutlamaları 19 Mayıs'ta saatler 19.03'ü gösterdiğinde, Vodafone Park'ta büyük bir çoşkuyla başladı. İstanbul Boğazı'nda 10'larca tekneyle birlikte Vodafone Park'a hareket eden siyah-beyazlılar, şampiyonlu kutlamalarına başladı.

Bu şampiyonluk görüntülerine sessiz kalmayan FIFA, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Boğaz'daki görüntüleri paylaşan FIFA, "Çifte kupa kazandılar. Şampiyonluğu gezegendeki en tutkulu taraftarlarla sıradışı bir şekilde kutladılar. Herkes Türkiye'nin kralını selamlasın" ifadelerini kullandı.

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FIFA'dan Beşiktaş paylaşımı! "Herkes Türkiye'nin kralını selamlasın..."
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