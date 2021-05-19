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Giriş Tarihi: 19.5.2021 14:14 Son Güncelleme: 19.5.2021 14:15

Şöhretler Müzesi'ne seçildi!

AA
Frank Lampard Şöhretler Müzesi'ne seçildi!

İngiltere 'de Şöhretler Müzesi'nin yeni üyesi oldu. Yapılan açıklamada West Ham United, ve Manchester City formalarıyla toplam 177 kez ağları sarsarak ligin en golcü orta saha oyuncusu rekorunu elinde bulunduran Lampard'ın, Şöhretler Müzesi'nin yeni üyesi olduğu belirtildi.

İngiltere Premier Lig'in eski yıldız futbolcularından Frank Lampard, Şöhretler Müzesi'ne seçildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, West Ham United, Chelsea ve Manchester City formalarıyla toplam 177 kez ağları sarsarak ligin en golcü orta saha oyuncusu rekorunu elinde bulunduran Lampard'ın, Şöhretler Müzesi'nin yeni üyesi olduğu belirtildi.

Ligde 2004-2005 sezonunun en iyi oyuncusu seçilen ve 3 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Lampard; Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona ve Roy Keane'in ardından Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne adını yazdıran beşinci futbolcu oldu.

Şöhretler Müzesi'ne, taraftarların ve Premier Lig temsilcilerinin vereceği oyların sonucunda önümüzdeki günlerde 3 yıldız futbolcu daha eklenecek.

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Frank Lampard Şöhretler Müzesi'ne seçildi!
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