Göztepe'de Cherif Ndiaye'yi takımda tutmak istiyor!

Sezon başında Hırvatistan'ın Gorica takımından kiralık olarak gelen Ndiaye'nin bonservisinin 1 milyon Euro olduğu ifade edildi. Başkan Mehmet Sepil'in teknik direktör Ünal Karaman'ın isteği doğrultusunda Ndiaye için girişimlere başladığı ve Gorica takımı ile pazarlık halinde olduğu vurgulandı.
Göztepe yönetiminin fiyatı aşağılara çekmek için yoğun bir mesai harcadığı kaydedildi. Bu sezon İzmir ekibinde başarılı bir görüntü ortaya koyan 25 yaşındaki forvet 39 maçta forma giydi. Toplam 2801 dakika sahada kalan Ndiaye 10 kez fileleri sarsarak takımın en skorer oyuncusu olmayı başardı. Hücumda kanatlarda da görev yapabilen Ndiaye 1 kez de gol pası verdi. Göztepe'nin Trabzonspor'dan devre arasında kiraladığı Diabate için henüz bir girişimde bulunmadığı öğrenildi. Karaman'ın Diabate konusunda kararsız kaldığı ve en kısa sürede fikrini Başkan Sepil'e ileteceği belirtildi. Diabate Göztepe'de 18 maça çıkıp 3 gol attı.
NWOBODO MİLLİ TAKIMI İSTİYOR!
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo, ülkesinin milli formasını giymeyi hedeflediğini bildirdi. Nwobodo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son haftalarda iyi iş çıkardıklarını ve kendileri için iyi geçen bir sezonun geride kaldığını söyledi.
Obinna Nwobodo, kendi performansını da "Daha fazla gelişebilirim. Her geçen gün kendimi her anlamda geliştirebilirim." ifadeleriyle değerlendirdi.
Her oyuncu gibi kendisinin de hedefinin ülkesinin milli takımında oynamak olduğunu aktaran Obinna Nwobodo, şöyle konuştu:
"Her oyuncu en üst seviyede oynamak ister ve bunu yapmak için ülkenizi temsil etmek gerekmektedir. Bu bir hedeftir, bu bir dilektir. Bunu istemek gayet normal, ben de bunu çok istiyorum. Ülkemi temsil etmek, milli takımda oynamak bir rüya ve bunu başarmak istiyorum."
"FUTBOLU TARAFTARLARIMIZLA OYNAMAK İSTİYORUZ"
Taraftarların, takımın 12. adamı olduğunu kaydeden Nwobodo, her zaman onları yanlarında görmeyi istediklerini dile getirdi. Taraftarla oynamamanın büyük bir dezavantaj olduğunu aktaran Nwobodo, "Umarım Kovid süreci sona erer ve bir an önce tribünlere dönerler. Futbolu taraftarımızla oynamak istiyoruz. Onların her zaman yanımızda olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Nwobodo, Süper Lig'de oyun kalitesinin iyi olduğunu da belirterek, "Türkiye'de futbol yüksek enerji ve tempoyla oynanıyor." dedi. Takımda birçok oyuncuyla iyi ilişkilerinin olduğunu kaydeden Nwobodo, "Öncelikle Esiti, Ideye, Cherif, Dzenan, Diabate'yi sayabilirim ama sadece onlarla değil tüm takım arkadaşlarımla çok iyi bir ilişki içindeyim." diye konuştu.