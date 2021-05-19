Gustavo görüşme odasına

F.Bahçe yönetimi yıllık 3.5 milyon Euro kazanan futbolcudan indirim talep edecek. 11 oynamak isteyen Gustavo ise ayrılık ihtimaline sıcak bakıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun Futbol A Takım Direktörü olarak görevlendirilmesinin ardından maçlara kulübede başlayan Luiz Gustavo'nun geleceği merak konusu. Brezilyalı oyuncunun Başkan Ali Koç ile yapacağı kritik görüşme gelecek adına ışık olacak. 23 Temmuz'da 34yaşına girecek orta sahanın takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.
4 YILLIK IMZA ATMIŞTI
Sarı-lacivertlilerin 2019 yılında bonservesine6 milyon Euro ödediği, yıllık 3.5 milyon Euro'dan4 yıllık imza attırdığı Gustavo'nun maaşınıkulübe için oldukça yüksek bulan yönetim,oyuncudan ücret indirimi yapmasıkonusunda talepte bulunacak. Bununlabirlikte Gustavo'nun 11 oynamakistediği, gelecek sezon da anakadroda düşünülmemesi halinde ayrılığasıcak baktığı belirtildi.
BAŞKANLİK SEÇİMİNE RÖTAR
Fenerbahçe'de daha önce ilki 29-30 Mayıs, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikincisi 5-6 Haziran olarak planlanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi değişti. Yapılan açıklamada, kademeli normalleşme tedbirleri nedeniyle güncelleme kararı alındığına vurgu yapıldı. Buna göre 5-6 Haziran'da Ülker Stadı'nda saat 10.30'da yapılacak toplantı, çoğunluk sağlanamazsa 12-13 Haziran'da gerçekleşecek.
PELKAS MİAMİ'DE
Uzun ve yorucu sezonun ardından futbolcular tatil için yollara düştü. F.Bahçe'nin yıldızı Pelkas, ABD'ye uçtu. 10 gün boyunca Miami'de kalacak olan başarılı oyuncu, İstanbul Havalimanı'nda taraftarların fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.