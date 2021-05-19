Gustavo görüşme odasına

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun Futbol A Takım Direktörü olarak görevlendirilmesinin ardından maçlara kulübede başlayan Luiz Gustavo'nun geleceği merak konusu. Brezilyalı oyuncunun Başkan Ali Koç ile yapacağı kritik görüşme gelecek adına ışık olacak.takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.Sarı-lacivertlilerinGustavo'nun maaşınıkulübe için oldukça yüksek bulan yönetim,oyuncudan ücret indirimi yapmasıkonusunda talepte bulunacak. Bununlabirlikte Gustavo'nun 11 oynamakistediği, gelecek sezon da anakadroda düşünülmemesi halinde ayrılığasıcak baktığı belirtildi.Fenerbahçe'de daha önce ilki 29-30 Mayıs, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikincisi 5-6 Haziran olarak planlanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi değişti. Yapılan açıklamada, kademeli normalleşme tedbirleri nedeniyle güncelleme kararı alındığına vurgu yapıldı. Buna göre 5-6 Haziran'da Ülker Stadı'nda saat 10.30'da yapılacak toplantı, çoğunluk sağlanamazsa 12-13 Haziran'da gerçekleşecek.Uzun ve yorucu sezonun ardından futbolcular tatil için yollara düştü. F.Bahçe'nin yıldızı Pelkas, ABD'ye uçtu. 10 gün boyunca Miami'de kalacak olan başarılı oyuncu, İstanbul Havalimanı'nda taraftarların fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.