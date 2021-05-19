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Giriş Tarihi: 19.5.2021

Gustavo görüşme odasına

VOLKAN DEMİR
Gustavo görüşme odasına

F.Bahçe yönetimi yıllık 3.5 milyon Euro kazanan futbolcudan indirim talep edecek. 11 oynamak isteyen Gustavo ise ayrılık ihtimaline sıcak bakıyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun Futbol A Takım Direktörü olarak görevlendirilmesinin ardından maçlara kulübede başlayan Luiz Gustavo'nun geleceği merak konusu. Brezilyalı oyuncunun Başkan Ali Koç ile yapacağı kritik görüşme gelecek adına ışık olacak. 23 Temmuz'da 34 yaşına girecek orta sahanın takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

4 YILLIK IMZA ATMIŞTI
Sarı-lacivertlilerin 2019 yılında bonservesine 6 milyon Euro ödediği, yıllık 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık imza attırdığı Gustavo'nun maaşını kulübe için oldukça yüksek bulan yönetim, oyuncudan ücret indirimi yapması konusunda talepte bulunacak. Bununla birlikte Gustavo'nun 11 oynamak istediği, gelecek sezon da ana kadroda düşünülmemesi halinde ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

BAŞKANLİK SEÇİMİNE RÖTAR
Fenerbahçe'de daha önce ilki 29-30 Mayıs, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikincisi 5-6 Haziran olarak planlanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi değişti. Yapılan açıklamada, kademeli normalleşme tedbirleri nedeniyle güncelleme kararı alındığına vurgu yapıldı. Buna göre 5-6 Haziran'da Ülker Stadı'nda saat 10.30'da yapılacak toplantı, çoğunluk sağlanamazsa 12-13 Haziran'da gerçekleşecek.

PELKAS MİAMİ'DE
Uzun ve yorucu sezonun ardından futbolcular tatil için yollara düştü. F.Bahçe'nin yıldızı Pelkas, ABD'ye uçtu. 10 gün boyunca Miami'de kalacak olan başarılı oyuncu, İstanbul Havalimanı'nda taraftarların fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.

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